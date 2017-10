Foto: LIENKA POMOCI Foto: LIENKA POMOCI

Ako môžete pomôcť aj vy?

K dispozícii je niekoľko možností, ako pomôcť:

• prispejte ľubovoľnou sumou na č. účtu 2621828221/1100, IBAN SK5011000000002621828221, SWIFT TATRSKBX,

• staňte sa trvalým darcom: zriaďte si trvalý príkaz v akejkoľvek výške v prospech účtu 2621828221/1100, IBAN SK5011000000002621828221, SWIFT TATRSKBX,

• pošlite prázdnu SMS v hodnote 2 € na číslo 823 (v sieťach operátorov Orange, O2 a Slovak Telekom),

• v online priestore prostredníctvom

Bratislava 12. októbra (OTS) - Starších ľudí často vnímame iba ako dôchodcov, ktorých základná črta je vek a to, že poberajú financie od štátu. Aj keď sa k nim správame ohľaduplne, mnohokrát ich považujeme za pasívnych ľudí, neberieme ich vážne a zabúdame na to, čo všetko v živote zažili a dokázali.Nadácia SOCIA spolu s partnermi a ambasádorkami Táňou Pauhofovou, Judit Bárdos a Oľgou Belešovou aj tento rok poukazuje na tému staroby a potreby budovania úcty k seniorom. Ako ho-vorí: „Kampaň — To, čo pre nás urobili, nezostarne — zdôrazňuje, že každý starý človek má za sebou nejakú históriu, odborné či životné skúsenosti. Bol, alebo je v niečom naozaj dobrý, niečo dôležité nám v živote dal a niečo podstatné nás naučil. Seniori sa do našich životov vpísali tým, čo pre nás urobili. A to nikdy nezostarne.“ hovorí, výkonný riaditeľ nadácie SOCIA.Celá kampaň je vytvorená z autentických osobných listov ambasádoriek a ich poďakovania seniorovi, ktorému za niečo, pre nich osobne veľmi výnimočné, vo svojom živote vďačia. Kampaň zároveň vyzýva ľudí, aby tiež poďakovali inšpiratívnym starým ľuďom, ktorí v ich živote zohrávajú alebo zohrali významnú úlohu. Prostredníctvom stránky www.lienkapomoci.sk má každý možnosť napísať osobný list s poďakovaním, ktorý bude vďaka spolupráci s www.penfriends.sk reálne vytlačený a doručený.Ambasádorka projektu Oľga Belešová poukazuje na to, čo človek v seniorskom veku potrebuje viac ako luxus: „“ Poďakovanie je naozaj dôležité a ako dodáva: „.“Nadácia SOCIA organizovaním verejnej zbierky LIENKA POMOCI získava finančné prostriedky, aby prostredníctvom otvorených grantových výziev podporovala služby pre seniorov. Verejnú zbierku organizuje už ôsmy rok. Cieľom je vytvoriť stabilný finančný nástroj na generovanie prostriedkov na podporu terénnych služieb pre odkázaných seniorov, aby mohli starobu stráviť doma. Od roku 2010 sa na rôzne projekty rozdelilo 150 tisíc eur.Verejná zbierka LIENKA POMOCI 2017 bude zameraná na pomoc seniorom, aby mohli prežiť dôstojnú starobu doma.Viac informácií na www.lienkapomoci.sk Fotograf Martin Fridner, SCA, Creative Department, RTVS, Ringier Axel Springer, Teraz.sk, The Roof entertainment, News and Media Holding, Penfriends, PS: events, Orange, O2, Telekom