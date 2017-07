To ešte NHL nezažila: McDavid podpísal v Edmontone galaktický kontrakt

Hokejista Connor McDavid z Edmonton Oilers získal po uplynulej sezóne trofej Arta Rossa (vľavo), Hartovu pamätnú trofej (uprostred) a cenu Teda Lindsayho (vpravo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Edmonton 6. júla (TASR) - Kanadský hokejista Connor McDavid podpísal s klubom NHL Edmonton Oilers kontrakt na osem rokov a 100 miliónov dolárov, ktorý vstúpi do platnosti na začiatku sezóny 2018/19. Zarobí tak 12,5 milióna ročne, čo bude najviac v zámorskej súťaži.Útočníci Chicaga Blackhawks Patrick Kane aj Jonathan Toews majú zmluvy na 10,5 milióna ročne. Brankár Carey Price ukrojí 10,5 milióna z platového stropu Montrealu Canadiens od sezóny 2018/19.vyhlásil 20-ročný center, ktorému zostáva jedna sezóna z nováčikovského kontraktu. Predĺženie zmluvy mohol podpísať od 1. júla.McDavid získal za uplynulú sezónu Hartovu trofej pre najužitočnejšieho hráča i cenu Teda Lindsayho pre najužitočnejšieho hráča podľa Hráčskej asociácie NHLPA. Tešil sa aj z Art Ross Trophy pre najproduktívnejšieho hokejistu základnej časti 2016/17, keď v 82 zápasoch nazbieral 100 bodov za 30 gólov a 70 asistencií.Najvyššie draftovaný hráč 2015 priviedol vo svojom druhom ročníku v profilige Edmonton naspäť do vyraďovacej fázy po jedenástich rokoch. "Olejári" podľahli v druhom kole Anaheimu Ducks 3:4 na zápasy, McDavid si v trinástich dueloch play off pripísal päť gólov a štyri asistencie.dodal McDavid podľa agentúry DPA.