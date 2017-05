Tohto brazílskeho tínedžera získal Real Madrid

Futbalista Vinicius Junior Foto: Teraz.sk/Flamengo Foto: Teraz.sk/Flamengo

DONE DEAL: Real Madrid confirm that they have reached an agreement with Flamengo for the transfer of Vinicius Junior on July 2018. pic.twitter.com/5Va496taJK — Squawka News (@SquawkaNews) May 23, 2017

Madrid 23. mája (TASR) - Španielsky futbalový klub Real Madrid získal práva na talentovaného brazílskeho tínedžera Viniciusa Juniora. Iba 16-ročný útočník Flamenga sa definitívne stane hráčomv júli 2018.Real v utorok v oficiálnom komuniké informoval, že Vinicius Junior pravdepodobne zostane vo Flamengu až do júla 2019. Existuje však možnosť, že po dohode klubov príde do Španielska skôr. Brazílske médiá informovali, že hodnota prestupu dosiahne 45 miliónov eur.O Viniciusa Juniora mali záujem aj ďalšie európske veľkokluby, no napokon uspel Real, ktorý ho sledoval uź od jeho jedenástich rokov. Rýchly a technický mimoriadne zdatný mladík herne pripomína Neymara a v tomto roku už zažiaril na juhoamerickom šampionáte hráčov do 17 rokov. Brazílčania tam získali titul a Vinicius sa stal najlepším hráčom a so siedmimi presnými zásahmi aj topstrelcom turnaja.Tento mesiac už Vinicius získal miesto v kádri prvého tímu Flamenga a ako striedajúci hráč naskočil do dvoch duelov brazílskej ligy, informovala agentúra AP.