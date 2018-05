Tohtoročné filmové tipy zo sekcie Láska a anarchia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

KOŠICE 10. mája 2018 (WBN/PR) - Pohľady za oponu politického života, autentické osobné drámy aj príbehy balansujúce medzi realitou a fantáziou. Nezávislé filmy z celého sveta ponúkne Art Film Fest vo svojej programovej sekcii Láska a anarchia. V Košiciach si ju spolu s ďalšími takmer dvomi desiatkami sekcií budete môcť užiť od 15. do 23. júna.„Všetky filmy tejto sekcie boli premiérované minulý rok a všetky nejakým spôsobom vybočujú zo stredného prúdu. Sú inovatívne a experimentujú buď s možnosťami rozprávania príbehu, alebo s formálnymi riešeniami,“ hovorí filmový teoretik Martin Ciel, zostavovateľ sekcie.Vizuálne pôsobivý thrillervás zavedie do provinčného čínskeho mesta, v ktorom surový násilník prepadáva ženy a dievčatá. Jeho prípad vyšetrujú skorumpovaní detektívi, ktorí sa uspokoja s akýmkoľvek rýchlym výsledkom, aj za cenu potrestania nevinných. Režisér Zhang Miaoyan vo svojom autorskom diele zobrazuje morálny úpadok napínavým spôsobom, rešpektujúcim pravidlá žánru.Päťdesiatdňové pátranie po zmiznutom dievčatku sleduje drámaHlavným hrdinom detektívneho príbehu je zúfalý otec, ktorý po dcére pátra súbežne s políciou a necháva sa celkom pohltiť hroznou situáciou. Režisér Constantin Popescu je jedným z výrazných predstaviteľov tzv. rumunskej novej vlny, čo svojím najnovším filmom potvrdzuje – realizmus je v ňom ohlodaný na kosť a nenájdete v ňom žiadne zbytočné formálne ozdoby.Naopak, juhokórejská snímkaje mimoriadne sofisitikovanou hrou so skutočnosťou. Nový film režiséra Hong Sang-soo sčasti pripomína rané konverzačné komédie Woodyho Allena. V centre jeho pozornosti je mladá žena, ktorá denne sedáva v kaviarni a zaznamenáva príbehy, pocity a charakteristiky jej návštevníkov. Možno ich však sama vytvára a je akýmsi nesmelým bohom tkajúcim realitu… Alebo je to celé úplne inak?Mimoriadne vtipným filmom je aj snímkacelovečerný debut britskej filmárky Deborah Haywood. Divákom ponúka dojímavý príbeh matky s dcérou, ktoré sa presťahujú do nového mesta a vďaka svojej inakosti narážajú na nepochopenie okolia. Vytvárajú si preto svoj vlastný fantazijný vesmír plný mačiatok, ktorý však nemusí byť dostatočne silnou zbraňou v boji so skutočným svetom.je snímkou, ktorá spája politiku s filmovou poéziou. Gruzínsky režisér Georgij Ovashvili pred pár rokmi očaril svet drámou Kukuričný ostrov, tentoraz interpretuje záhadnú smrť prvého demokraticky zvoleného gruzínskeho prezidenta. Príbeh nás zavedie do roku 1993, kedy prezident Gamaschurdia so svojou skupinou uteká cez hory pred ruskou armádou a nezvratným trpkým osudom.Mladý argentínsky scenárista a režisér Santiago Mitre sa vo svojom filmerovnako venuje politike. Vysokohorský hotel je pripravený na schôdzku juhoamerických prezidentov, ktorých rokovania sa čoskoro menia na napínavé politické hry v jeho uzavretom priestore. Snehobiele majestátne vrchy ostro kontrastujú s čiernymi vládnymi autami a malichernosťou politického života, ktorý v sebe často nesie aj smrteľné dilemy.Výber filmov v sekcii Láska a anarchia dopĺňa dvojica neobyčajných dokumentov. V takmer experimentálnejrežisérka Narimane Mari rekonštruuje fungovanie vojenskej školy Cudzineckej légie v Alžírsku. Rutinu a tvrdú disciplínu tamojšieho štúdia dáva do kontrastu so životom bežných Alžírčanov.Drsný, no prekvapujúco vtipný filmvznikal takmer 13 rokov. Svetoznámy francúzsky fotograf Christophe Agou v ňom zaznamenáva život v Bohom zabudnutom horskom prostredí južného Francúzska. Esteticky pôsobivá snímka ponúka portrét starých miestnych obyvateľov, konflikt prírody so spoločnosťou i tradície s modernitou.26.ročník Art Film Festu sa už tretíkrát uskutoční v Košiciach, od 15. do 23. júna 2018 ponúkne svojim návštevníkom takmer 200 filmov a množstvo sprievodných podujatí.ART FILM FEST s.r.o., FORZA, a.s.Mesto Košice, K13Audiovizuálny fondTipos; Transpetrol; Východoslovenská energetika, člen innogy; Slovnaft; Nadácia SPPMOTOR – CAR KošiceHotel YasminDHL Express SlovakiaČSANOVIS Poisťovňa, Keramon, Kino Úsmev, Železničná spoločnosť Slovensko, Aupark, Paneurópska vysoká škola, Film Europe Media Company, Omnia 2000, Omnia KLF, Omnia Holding SE, LGMBarzzuz, NOV s.r.o. Zebra, Tuli, LyvinaTVJOJ, Kinosála, JOJ Cinema, Nový Čas, Aktuality.skRádio Expres, Rádio Košice, Československo Channel, Festival Cinema Channel, SME, Korzár, Kam do mesta, webnoviny.sk, Bigmedia, Home media, Codes, Košice City GuideAutocont, Student Lab, Pension Horse Inn, Teledom, Carpano, KPK