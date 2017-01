Tohtoročné investičné priority Revúca zmarila povodeň

Ilustračné foto. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Revúca 23. januára (TASR) – Investičné priority Revúcej pre rok 2017 negatívne ovplyvnili intenzívne zrážky a následná prívalová voda, ktorá spôsobila škody na viacerých miestach v meste a zaplavila aj tamojšie Múzeum Prvého slovenského gymnázia (PSG). Pre TASR to uviedla primátorka Eva Cireňová v súvislosti s hodnotením uplynulého roka a plánmi na aktuálnu sezónu.,“ priblížila primátorka.Revúca má podľa nej napriek tomu na aktuálny rok mnoho priorít. Musia však na ne získať finančné prostriedky od štátu a poisťovní z očakávaného preplatenia výdavkov súvisiacich s likvidáciou povodňových škôd.retržite rekonštruovať miestne komunikácie, chodníky a pokračovať v budovaní cyklotrasy Gemerské zelené cesty,“ načrtla Cireňová.Ako ďalej spomenula, v roku 2017 samospráva tiež začne rekonštrukciu strechy budovy Základnej umeleckej školy, telocvične Základnej školy I. B. Zocha, bude realizovať nákup techniky do školských jedální, vymení sedadlá v divadelnej sále Mestského domu kultúry. „Chceme tiež čo najrýchlejšie ukončiť sanačné práce v Múzeu PSG po povodni a dať ho opäť do prevádzky,“ dodala.Mesto v aktuálnom roku čakajú i oslavy niektorých významných výročí, ktoré chce samospráva podľa primátorky zvládnuť čo najlepšie. „konkretizovala primátorka. Toto výročie podľa jej slov zahŕňa celoročné akcie v oboch mestách, tvorbu spoločných programov a kultúrnych i športových podujatí, kvízov, výstav, ako aj výmenných pobytov za účasti obyvateľov a vedení oboch miest.