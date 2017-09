Tohtoročný august bol tretím najteplejším augustom od roku 1880

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 27. septembra (TASR) - August 2017 bol na území Slovenska mimoriadne teplý a najmä na západe tiež veľmi suchý. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej stránke spresňuje, že z pohľadu priemerných teplôt bol na väčšine analyzovaných meteorologických staníc august 2017 vyhodnotený ako tretí až piaty najteplejší aspoň od roku 1951.spresnili odborníci SHMÚ.Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu, okrem vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Tatranskej Javorine (15,1 stupňa C), najvyššia v Žihárci (23,7 stupňa C). Vo vysokých horských polohách bola priemerná mesačná teplota vzduchu v auguste 3,2 stupňa C na Chopku, resp. 3,6 stupňa C na Lomnickom štíte. Absolútne teplotné minimum, opäť mimo vysokých horských polôh, bolo zaznamenané vo Vernári (0,8 stupňa C, dňa 24.8.), najvyššie maximum v Senici (38,8 stupňa C, dňa 3.8.).uviedli meteorológovia.Poukázali tiež na to, že horúci august na Slovensku kopíroval situáciu na väčšine územia Európy.upozornili.Informovali tiež o tom, že z pohľadu priestorového mesačného úhrnu bol august zrážkovo podpriemerný.August bol tiež bohatý na búrky, vyskytli sa počas 18 dní.dodali meteorológovia.