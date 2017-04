Tohtoročný hokejový šampionát hostia moderné multifunkčné arény

Lanxess aréna v nemeckom Kolíne nad Rýnom. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

AccorHotels Aréna v Paríži. Foto: http://en.parisinfo.com Foto: http://en.parisinfo.com

Dejiská MS 2017 v číslach:



LANXESS Aréna, Kolín



Kapacita: 18.500 divákov

Náklady na výstavbu: 153 mil. eur

Začiatok výstavby: júl 1996

Oficiálne otvorenie: október 1998



AccorHotels Aréna, Paríž



Kapacita: 20.300 divákov

Začiatok výstavby: november 1981

Rekonštrukcia: október 2015

Náklady na rekonštrukciu: 140 mil. eur

Oficiálne otvorenie: september 1984

Bratislava 28. apríla (TASR) - Baštou slovenskej hokejovej reprezentácie na MS bude počas skupinovej fázy Lanxess Aréna v Kolíne. Druhé dejisko šampionátu v Paríži by zverencov trénera Zdena Cígera neminulo v prípade postupu do štvrťfinále z tretieho, alebo štvrtého miesta, ale môže sa tak stať aj vtedy, keby športový osud do štvrťfinále priniesol Francúzov. Všetky ostatné súboje o medaily sa hrajú v Kolíne nad Rýnom.Lanxess Aréna, ktorá sa rozkladá na ploche vyše 83.000 metrov štvorcových, je najväcšia a najmodernejšia multifunkčná aréna v Európe. Štadión bol jedným z dejísk MS už v roku 2001 a rovnako aj v roku 2010. V jeho útrobách sa okrem plochy, vybavenej zvukovou a osvetľovacou technikou najvyššej možnej kvality, nachádzajú tiež reštaurácie, bary a obchody. O pohodlie návštevníkov sa bude na poli bezpečnosti, služieb a gastronómie starať až 2000 zamestnancov. Hala je domovským stánkom hokejového klubu Kölner Haie, ktorého dres v minulosti obliekal aj slovenský reprezentačný útočník Ivan Čiernik. Názov arény je odvodený od spoločnosti Lanxess, ktorá získala 2. júna 2008 práva na názov arény počas nasledujúcich 10 rokov. V roku 2007 bola dejiskom majstrovstiev sveta v hádzanej mužov.Parížska AccorHotels Aréna, známa aj ako Bercy Aréna, je rovnako multifunkčný stánok, ležiaci na pravom brehu rieky Seina. Vnútorný priestor umožňuje konanie mnohých druhov športov, vrátane vodných a zimných. Konajú sa tu aj rôzne kultúrne vystúpenia. Túto halu využíva pri koncertných turné veľa významných spevákov a hudobníkov. Vonkajší vzhľad stavby pripomína pyramídu, ktorej steny sú pokryté trávnikom. Na stavbe je umiestnená výrazná oceľová konštrukcia. Tá slúži ako koľaje pre dopravníky a žeriavy, ktoré umožňujú v krátkej dobe manipuláciu s vnútorným zariadením a zmeniť tak rýchle vnútorné usporiadanie haly. Vďaka zariadeniu, ktoré bolo týmto spôsobom navrhnuté a postavené ako prvé na svete, nie sú vo vnútri haly obmedzenia pre akustiku, osvetlenie a špeciálne efekty. V októbri 2015 prešla aréna rekonštrukciou, okrem jej zmodernizovania sa navýšil aj počet sedadiel z pôvodných 17 tisíc na 20.300 miest. AccorHotels Aréna uvidí všetky zápasy skupiny B a dve štvrťfinálové stretnutia.Let z Paríža do Kolína trvá 75 minút a cesta rýchlovlakom medzi oboma mestami približne tri hodiny.