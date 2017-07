Tohtoročný jún bol na Slovensku druhý najteplejší v histórii meraní

Ilustračná snímka Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. júla (TASR) - Tohtoročný jún bol na Slovensku historicky druhý najteplejší aspoň od roku 1951, horúcejšie bolo len v roku 2003. Môže za to aj nedostatok zrážok v tomto období, vysvetľuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).Vlna horúčav trvala asi od polovice júna až do jeho konca (19.6. - 30.6.). Najdlhšie sa prejavovala na juhozápadnom Slovensku, niekde až desať dní.píšu meteorológovia vo svojej analýze.Najvyšší priemer maximálnych denných teplôt, a to 31,9 stupňa Celzia, bol na staniciach Hurbanovo, Mužla, Gbelce, Kamenica nad Hronom, Blahová a Slovenský Grob.dodali meteorológovia.Druhý najteplejší jún aspoň od roku 1961 zaznamenali aj v Českej republike.