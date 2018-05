Tohtoročný Music festival Piešťany otvorí mladý klavirista Bradshaw

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Piešťany 30. mája (TASR) – Otvorenie 63. ročníka Music festivalu Piešťany bude patriť v piatok 1. júna koncertu Štátneho komorného orchestra Žilina s českým dirigentom Leošom Svárovským a 12-ročným pianistom Ryanom Martinom Bradshawom. Mladý umelec uvedie na pódiu domu umenia v premiére klavírny koncert Josepha Haydna. Na organe bude hrať Marek Štrbák, účinkovať bude aj Spevácky zbor Lúčnica so zbormajsterkou Elenou Matušovou.Ryan Martin Bradshaw má otca z Austrálie a mamu Slovenku, je pravnukom známeho herca Martina Gregora, žije v Bratislave. Už ako šesťročný dokázal zahrať ľahšiu verziu Beethovenovej Ódy na radosť podľa sluchu. Reprezentoval Slovensko na Akadémii Franza Liszta v Budapešti v rámci projektu Bartók deťom. Zahral si aj so Slovenským komorným orchestrom Slovenskej filharmónie. Zvíťazil na súťažiach v Brne, Záhrebe, Sofii a Salzburgu, následne prešiel úspešne prijímacím konaním na prestížnu University of Music and Performing Arts Vienna. Piešťanskému publiku zahrá Koncert D dur pre klavír a orchester. Ďalej v koncerte zaznejú diela Johanna Nepomuka Hummela, Eugena Suchoňa a Alexandra Albrechta.Úvod 63. Music festivalu bude patriť tradičným slávnostným fanfáram v podaní Corni di Bratislava s umeleckým vedúcim Karolom Nitranom. Festival potrvá do 9. júla a ponúkne tradične kvalitné hudobné vystúpenia. Už 5. júna to bude Kráľovská harfa Kataríny Turnerovej a Mucha Quartet, 10. júna komorný koncert Hudba je len jedna Martina Babjaka, Martiny Masarykovej a Daniela Buranovského.Následne sa 14. júna predstaví Národné divadlo Brno s baletom Black and White – Labutie jazero v unikátnej verzii choreografa Mária Radačovského, 17. júna vystúpi Art Music Orchestra s melódiami zo svetových muzikálov a 18. júna príde Štátna opera Banská Bystrica s operou Grófka Marica. Berlínska filharmónia s dirigentom Simonom Rattlem sa v Piešťanoch predstaví 20. júna, 25. júna bude pódium veľkej sály domu umenia patriť slovenskému muzikálu Frida Teatra Wüstenrot. Cimbalová muzika Jiřího Janouška prijala pozvanie s Folklórnou klasikou na 28. júna, 3. júla vystúpi Bratislavské hudobné kvarteto.Záverečný koncert 63. Music festivalu Piešťany 2018 bude patriť Slovenskej filharmónii s dirigentom Rastislavom Štúrom, Slovenskému filharmonickému zboru so zbormajstrom Jozefom Chabroňom a klaviristovi Ivanovi Gajanovi. Odznie Mozartov klavírny koncert a najslávnejšie operné zbory.Súčasťou hudobného leta v Piešťanoch budú aj výstavy Majster slovenskej drámy – Stodolova dramatika na slovenských javiskách, Fenomén Bednárik - dokumentárna výstava venovaná nedožitým 70. narodeninám režiséra, tiež Ľudové hudobné nástroje zo zbierky Kornela Duffeka. Informovala Mária Mocková z Domu umenia Piešťany.