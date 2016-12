Tohtoročný pokles ruskej ekonomiky by mal byť miernejší

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 26. decembra (TASR) - Ruská ekonomika by mala tento rok zaznamenať o niečo miernejší pokles, než Moskva pôvodne očakávala. Podľa ruského ministerstva ekonomického rozvoja by hrubý domáci produkt (HDP) mal tento rok klesnúť o 0,5 %, zatiaľ čo pôvodne počítalo s poklesom o 0,6 %.uvádza sa v najnovšom dokumente ministerstva.Nový odhad ruského ministerstva ekonomického rozvoja je tak teraz miernejšie optimistickejší než posledná prognóza Medzinárodného menového fondu (MMF). Ten počíta s poklesom práve o 0,6 %, teda na úrovni, na akej pokles odhadovalo aj ruské ministerstvo. Na budúci rok však už fond počíta so zotavovaním ruského hospodárstva.