Tohtoročný september bol na zrážky oveľa bohatší ako obyčajne

Bratislava 23. októbra (TASR) – Zatiaľ čo sumár teplôt v septembri 2017 nevybočil z dlhodobého priemeru, z pohľadu zrážok bol deviaty mesiac tohto roka nadpriemerný až extrémny. Ako informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej stránke, v priemere spadlo na území Slovenska v septembri 2017 až dvojnásobné množstvo zrážok v porovnaní s dlhodobým priemerom.uviedli meteorológovia. Z pohľadu priestorového úhrnu zrážok, absolútne aj relatívne najviac pršalo na strednom Slovensku, kde spadlo 165 mm zrážok, čo je 229 percent dlhodobého priemeru vychádzajúceho z rokov 1901-2000. Naopak, najmenej zrážok spadlo na územie západného Slovenska, úhrn 95 mm však i tak znamená 179 percent dlhodobého priemeru.dodali meteorológovia. Poukázali tiež na to, že mesačný úhrn zrážok v septembri rastie v posledných približne 30 rokoch významne rýchlejšie ako v iných mesiacoch roka prakticky na celom území SR, najviac však na západe.Hoci výdatné zrážky v septembri zmiernili zrážkový deficit, na prevažnej časti západného a juhozápadného Slovenska evidovali nedostatok zrážok ešte aj na konci septembra 2017.Septembrové teploty nepriniesli zmenu oproti dlhodobému priemeru.uviedli zástupcovia SHMÚ.Absolútne teplotné minimum, okrem vysokých horských polôh, bolo zaznamenané vo Vernári (-2,4 stupňov Celzia, dňa 30. 9.), najvyššie maximum v Dolných Plachtinciach (33,0 stupňov C, dňa 1. 9.) a v Bušinciach (32,9 stupňov C, dňa 1. 9.). Najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu, okrem vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Telgárte (9,8 stupňov C), najvyššia v Žihárci (16,1 stupňov C).V septembri zaznamenali meteorológovia i 9 letných a 3 tropické dni, no v závere mesiaca už v niektorých lokalitách stredného a východného Slovenska evidovali aj prvé mrazové dni.Slnečného svitu bolo menej, ako vykazuje dlhodobý priemer. "Najviac slnka zaznamenali Košice-letisko (175 hodín), Mužľa v okrese Nové Zámky (171) a Vysoká nad Uhom v okrese Michalovce (168).