Tom Cruise má zlomený členok, štáb Mission Impossible 6 musí čakať

Fešák Tom Cruise na archívnej snímke. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 17. augusta (TASR) - Americký herec Tom Cruise si počas nakrúcania kaskadérskeho kúsku v akčnom trileri Mission: Impossible 6, konkrétne pri preskakovaní z budovy na budovu v Londýne, zlomil členok.Harmonogram nakrúcania snímky, ktorá by sa do kín mala dostať na konci júla budúceho roku, to výrazne naruší, pretože štáb musí počkať na úplné uzdravenie hlavného hrdinu, informovala dnes filmová spoločnosť Paramount Pictures. Súčasne tlmočila hercovo poďakovanie za všetky prejavy solidarity a povzbudivé slová.Päťdesiatpäťročná herecká hviezda je známa uprednostňovaním nakrúcania kaskadérskych kúskov bez využitia služieb stuntmanov. Tentoraz sa to Cruisovi stalo osudným.Šiesta časť filmového cyklu Mission: Impossible vzniká v réžii Christophera McQuarrieho a popri Cruisovi sa v nej objavia aj Henry Cavill, Rebecca Fergusonová, Angela Bassettová či Alec Baldwin.