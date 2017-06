Tománek ide do druhej najvyššej nemeckej ligy, dohodol sa s Freiburgom

Na snímke Roman Tománek v drese Banskej Bystrice. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Freiburg 28. júna (TASR) - Slovenský hokejový útočník Roman Tománek sa dohodol na ročnej zmluve s účastníkom druhej najvyššej nemeckej súťaže EHC Freiburg. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.Tridsaťjedenročný krídelník pôsobil v uplynulej sezóne v dresoch Banskej Bystrice a Dukly Trenčín, no pre zranenie, ktoré si už doliečil, odohral dokopy len 26 zápasov a nazbieral osem bodov (2+6). Rok predtým pôsobil v kazašskom Pavlodare a v Bystrici, s ktorou sa dostal až do finále play off. Na Slovensku hral aj v Považskej Bystrici a v Žiline, v sezónach 2010/11 a 2012/13 sa stal najlepším strelcom najvyššej domácej súťaže. Celkovo v nej odohral 431 duelov s bilanciou 194 gólov a 177 asistencií. Povesť kanoniera potvrdil aj v play off, kde v 79 dueloch nazbieral po 34 gólov aj asistencií.V roku 2004 si ho v 4. kole draftu z celkovo 103. miesta vybrala Arizona, no do NHL nenahliadol. Dve sezóny strávil v juniorskej WHL. Na konte má aj niekoľko štartov v reprezentačnom drese.Freiburg pred novou sezónou angažoval aj českého brankára Miroslava Hanuljaka a útočníka z USA Bena Walkera. Klubu tak zostalo už len jedno miesto pre zahraničného hráča, v druhej najvyššej nemeckej súťaži môžu mať tímy v kádroch iba štyroch.