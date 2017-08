TOMÁNKOVÁ z Čistého dňa: Je to nenormálne, verdikt je vopred známy

Na snímke zakladateľka resocializačného centra Čistý deň v Galante Zuzana Miková Tománková. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 23. augusta (TASR) - Uvidíme, čo bude napísané v rozhodnutí a v zdôvodnení. Ale tvrdím, že nejdeme pred správny proces, ale pred odborný orgán, ktorý len vyjadrí svoj názor. Pred dnešným zasadnutím akreditačnej komisie to uviedla Zuzana Tománková Miková, ktorá resocializačné centrum Čistý deň v Galante zastupuje.opýtala sa na margo výroku ministra práce Jána Richtera (Smer-SD), že Čistý deň o akreditáciu príde. Podľa jej slov sa v kauze postupuje nedemokraticky.V každom prípade si však chce počkať na verdikt akreditačnej komisiepovedala Tománková Miková.Podľa jej slov vznikla nenormálna atmosféra tým, že ten, kto mal nájsť pochybenie v Čistom dni a nenašiel ho, je káraný.vyhlásila s tým, že ide hlavne o mediálny tlak, bez ktorého by sa veci vyšetrovali normálne.Resocializačné zariadenie Čistý deň by dnes malo prísť o akreditáciu. Ministrovi by to dnes mala odporučiť akreditačná komisia. Rezort už skôr povedal, že centru ju vezme bezodkladne. Zástupcovia centra sa už skôr vyjadrili, že s takýmto verdiktom nesúhlasia. Hovoria o protiprávnosti, chcú sa brániť. Ministerstvo práce začalo hovoriť o zrušení akreditácie po zistení nových informácií od polície. Tá mu nedávno potvrdila, že v obnovenom trestnom konaní jej vyšetrovateľ vzniesol obvinenie z prečinu sexuálneho zneužívania voči bývalému pracovníkovi Čistého dňa.Tománková Miková povedala, že vznesenie obvinenia za sexuálne zneužívanie je vážna vec, "no má sa riešiť v rámci trestného zákona a nie odobratím akreditácie".uviedla. Stále podľa nej platí prezumpcia neviny.Komisia už raz odporúčala odobrať Čistému dňu akreditáciu, ale minister to neurobil. Podľa neho vtedy neexistovali žiadne zákonné dôvody na jej odobratie. Rezort však tvrdí, že dôvody na odobratie akreditácie nedávno nastali.