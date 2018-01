Tomanová z funkcie detskej ombudsmanky neodstúpi, nevidí na to dôvod

Na snímke detská ombudsmanka Viera Tomanová. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 16. januára (TASR) - Detská ombudsmanka Viera Tomanová nemieni odstúpiť zo svojej funkcie. Nevidí na to dôvod. Odmieta, že by na poste vystupovala neodborne, hovorí, že ku každému prípadu pristupuje s maximálnou zodpovednosťou.uviedol Pavol Kováč, mediálny poradca Úradu komisára pre deti, ktorému Tomanová šéfuje. Takisto je podľa ombudsmanky neprípustné, aby si ktorýkoľvek z rodičov v prípade bral spravodlivosť do vlastných rúk.Na odstúpenie z funkcie vyzvala Tomanovú poslankyňa za SaS Natália Blahová s tým, že ak tak ombudsmanka urobí, "ušetrí si tým fiasko" s trestným stíhaním za ohováranie, krivé obvinenie, zneužitie právomoci verejného činiteľa a marenie úlohy verejným činiteľom.Tomanová a Blahová majú medzi sebou spor. Ombudsmanka tvrdí, že poslankyňa za SaS sa zrejme pokúsila o únos dieťaťa, keď sa podľa jej tvrdení pri istej situácii prezentovali so svojou asistentkou ako pracovníčky "sociálky" s úmyslom dostať dieťa k matke.Blahová tieto tvrdenia dementuje a hovorí, že bola morálnou podporou matke, ktorá sa domáhala naplnenia súdneho rozhodnutia, podľa ktorého mala matka stráviť víkend so svojím dieťaťom.Poukazuje, že ako pracovníčka "sociálky" sa nepredstavila ani ona a ani jej asistentka. Blahová hovorí, že dlhé roky pôsobila ako sociálna poradkyňa s tým, že žiadosť od prosiacej matky sa neodmieta a Tomanová informuje o prípade zavádzajúco a nekorektne.Úrad komisára pre deti uvádza, že prípad maloletej je v jeho pozornosti a sleduje dodržiavanie práv maloletej s tým, že obaja rodičia dieťaťa sa naň obrátili.