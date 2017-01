Tomáš Drucker: Zdravotníctvo nie je jednoduchý rezort

Na snímke minister zdravotníctva Tomáš Drucker. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 4. januára (TASR) - Zdravotníctvo nie je jednoduchý rezort, priznal v rámci koncoročného hodnotenia minister Tomáš Drucker (nominant Smer-SD).povedal.Podľa jeho slov mu nie je príjemné, keď dostáva zjednodušené výzvy cez médiá. Často tak dochádza k nedorozumeniam.skonštatoval.Medzi jednou z prvých vecí, ktorej sa Drucker po svojom vymenovaní za ministra venoval, bola novela zákona o liekoch. Tá má reagovať na problém s vývozom liekov pre slovenských pacientov do zahraničia. Od januára 2017 sa tak pravidlá vývozu zmenili, minister je podľa svojich slov sám zvedavý, ako bude nová legislatíva fungovať.Na ministerstve sa tiež vlani spustilo 26 projektov, ktoré majú zlepšiť slovenské zdravotníctvo. Venujú sa problematike pohotovostí, kompetenciám zdravotníckych pracovníkov a vzdelávaniu, liekovej politike či výstavbe novej nemocnice v Bratislave. Drucker chce tiež priniesť do systému viac transparentnosti. Dal preto v štátnych nemocniciach a záchrankách zriadiť nové dozorné orgány. Do Dozornej rady štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne sa zase dostali aj nominanti opozície i tretieho sektora.V tomto roku by chcel minister predstaviť zmeny v pracovnej zdravotnej službe, v systéme poplatkoch v ambulanciách či zjednodušiť nepeňažné plnenia pre lekárov.