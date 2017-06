Tomáš Hrnka podpísal so Slovanom Bratislava zmluvu do 2018

Tomáš Hrnka. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. júna (TASR) - Slovenský hokejový reprezentant Tomáš Hrnka sa stal novou akvizíciou Slovana Bratislava, do KHL sa sťahuje po ročnej anabáze v Plzni. Center známy dobrou hrou do tela súhlasil s kontraktom na jednu sezónu s platnosťou do 30. apríla 2018.O príchode dvadsaťpäťročného hráča informoval Slovan na oficiálnom webe. Fyzicky disponovaný útočník (196 cm, 97 kg) pôsobil v najvyššej slovenskej súťaží tri sezóny v drese Košíc, kde sa hneď v tej premiérovej radoval zo zisku majstrovského titulu. Predtým hral Hrnka tri sezóny v seniorskom mužstve Nitry.Hrnka je v posledných dvoch rokoch stabilným členom slovenskej reprezentácie. Hral na svetových šampionátoch v Rusku (2016) aj v Nemecku a Francúzsku (2017).