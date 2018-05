Tomáš Jurčo pred zápasom s Rusmi: Radšej hrám proti silnejším tímom

Na archívnej snímke Tomáš Jurčo. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kodaň 14. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti ukázali na MS v Kodani, že dokážu odohrať vyrovnané zápasy s papierovo silnejšími súpermi. Taký ich čaká aj v pondelok popoludní a ak si chcú udržať čo najvyššie šance na postup, musia s olympijskými víťazmi z Ruska bodovať.Zverenci trénera Craiga Ramsayho podali doteraz najlepší výkon v zápase s obhajcami trofeje zo Švédska, ktorým podľahli tesne 3:4 po predĺžení. Na tri body siahali aj proti ďalšiemu favoritovi z Česka, no aj tam prehrali po predĺžení.povedal útočník Tomáš Jurčo.Aj obranca Marek Ďaloga si myslí, že tím sa vybičuje k lepším výkonom práve proti silnejším súperom:Po nedeľňajších zápasoch je jasné, že z kodanskej A-skupiny postúpia do štvrťfinále Švédsko, Rusko a Česko. O poslednú miestenku bojujú Slováci ešte so Švajčiarmi a teoreticky aj s Francúzmi, tí však už majú len veľmi malú šancu. Štvrtí Helvéti majú na konte o bod viac ako Ramsayho zverenci a ak vo svojom poslednom zápase zdolajú v riadnom čase Francúzov, Slováci budú potrebovať na postup trojbodový triumf nad Bieloruskom a aspoň dva body proti Rusom, alebo naopak.dodal najproduktívnejší Slovák na turnaji Ladislav Nagy.