Tomáš Solek zo SAV prezentoval výskum Alzheimerovej choroby vo Varšave

Bratislava 9. októbra (TASR) – Vedec Tomáš Smolek z Neuroimunologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) sa venuje výskumu Alzheimerovej choroby. Svoje zistenia prezentoval v uplynulých dňoch na fóre vo Varšave, na ktorom sa zúčastnili vedci vyšehradského regiónu."Všetko speje k tomu, že sa raz Alzheimerova choroba bude dať liečiť. My sa snažíme odhaliť mechanizmus vzniku ochorenia, čo by otvorilo nové možnosti terapie. Odkedy bol popísaný prvý prípad Alzheimerovej choroby v roku 1906, nepoznáme účinnú terapiu. Väčšina z tých, ktoré existujú, sú schopné potláčať len príznaky ochorenia, ale nedokážu ho zastaviť," povedal Smolek s tým, že naďalej pokračuje štúdium mechanizmu ochorenia a hľadajú sa kľúčové zmeny bielkovín, ktoré sú zodpovedné za neurodegeneráciu. Smolek je súčasťou výskumného tímu, ktorý sleduje proces šírenia tau patológie. Jeho mechanizmy sledujú vedci z Neuroimunologického ústavu v in vitro podmienkach, ale aj na animálnych modeloch."Náš ústav patrí medzi vedúce pracoviská pôsobiace v oblasti výskumu tau proteínu. Sme presvedčení o tom, že je príčinou Alzheimerovej choroby, prípadne hrá kľúčovú úlohu v patogenéze ochorenia. V súčasnosti pracujeme aj na vytvorení národného programu Slovensko proti demencii, v rámci ktorého prinášame nové riešenia pre pacientov s demenciou," uzavrel Smolek.