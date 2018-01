Tomáš Vestenický sa vracia do Nitry

Na snímke Tomáš Vestenický. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Nitra 18. januára (TASR) - Slovenský futbalový útočník Tomáš Vestenický bude na jar ročníka 2017/18 pôsobiť v FC Nitra. Odchovanec spod Zobora prichádza na polročné hosťovania z poľského klubu Cracovia Krakov.povedal účastník minuloročných ME do 21 rokov v Poľsku, resp. MS hráčov do 17 rokov v SAE v roku 2013.dodal 21-ročný ofenzívny futbalista, ktorý v roku 2014 podpísal zmluvu o hosťovaní s AS Rím, resp. v roku 2016 prestúpil do Cracovie.