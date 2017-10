Tomio Okamura nevylúčil kandidatúru na prezidenta ČR

Tomio Okamura Foto: tomio.cz Foto: tomio.cz

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 26. októbra (TASR) - Predseda hnutia Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomio Okamura nevylúčil, že bude kandidovať v prezidentských voľbách. Pri príchode na štvrtkové rokovanie s hnutím ANO novinárom povedal, že pokiaľ sa nenájde adept na hlavu štátu, ktorý bude spĺňať požiadavky SPD, hnutie zváži, či vyšle do boja o Pražský hrad svojho kandidáta.Zaregistrovať sa do voľby prezidenta musia kandidáti do 7. novembra.vyhlásil Okamura, ktorého slová citoval spravodajský server Novinky.cz.Doplnil, že SPD chce, aby bol prezidentom človek, ktorý presadzuje priamu demokraciu, odmieta prijímanie migrantov v rámci súčasnej migračnej vlny a je pročeský.odpovedal na otázku, či vylučuje vlastnú kandidatúru.So šéfom ANO Andrejom Babišom chce údajne diskutovať najmä o troch bodoch, konkrétne o zoštátnení exekútorov či o sociálnych dávkach pre pracujúce rodiny. Ďalším bodom je podľa jeho slov zrušenie Senátu.Okamura zopakoval, že vzhľadom na výsledky volieb SPD rešpektuje právo hnutia ANO na predsedu Poslaneckej snemovne. SPD žiada kreslo podpredsedu, na ktoré navrhlo Okamuru, a funkciu vo vedení bezpečnostného výboru.Okamura by bol podľa vlastných slov vo vláde rád, pretože by to zjednodušilo presadenie programu. Hnutie ANO ale doposiaľ koaličnú spoluprácu s SPD vylučuje, pripomenula stanica ČT24.