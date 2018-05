Tony mliečnej čokolády na diaľnici Poľsku skomplikovali dopravu

Tony tekutej mliečnej čokolády rozliatej po vozovke z havarovaného auta s cisternovým prívesom zablokovali v stredu dopravu na diaľnici A2 vo Veľkopoľskom vojvodstve v strednom Poľsku. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Varšava 9. mája (TASR) - Tony tekutej mliečnej čokolády rozliatej po vozovke z havarovaného auta s cisternovým prívesom zablokovali v stredu dopravu na diaľnici A2 vo Veľkopoľskom vojvodstve v strednom Poľsku.Čokoláda, ktorá sa v danom úseku rozliala cez všetkých šesť pruhov diaľnice, na vzduchu tuhla, pričom "poleva" mala na veľkej časti hrúbku päť centimetrov. Odstraňovanie 12 ton masy podľa odhadov potrvá najmenej päť hodín. Dopravu z toho úseku v oboch smeroch odklonili na vedľajšie cesty.Po konzultácii s výrobcom tuhnúcu čokolády z vozovky odstraňujú parnými čističmi a horúcou vodou.Jeden zo zasahujúcich hasičov uviedol, že roztopená čokoláda je horšia než sneh. Posťažoval sa aj na vodičov v smere na Varšavu, ktorí nerešpektovali odklon dopravy a "čokolávu" rozjazdili po asfaltovom povrchu, čím ju rozniesli na niekoľko kilometrov.Hasiči dodali, že najprv odstránia čokoládu a až potom príde rad aj na kamión, ktorý blokuje dva stredové pruhy v oboch smeroch diaľnice a stredový deliaci pás.Súkromná poľská televízia TVN24 z miesta nehody uviedla, že vodič cisternového vozidla má zlomenú ruku a je hospitalizovaný.K nehode došlo v stredu ráno na 226. kilometri A2 medzi mestami Wrzešnia a Slupca, a to v čase, keď bola na cestách ešte malá premávka. Auto s cisternovým prívesom z neznámych dôvodov nabúralo do stredových zvodidiel a prevrátilo sa na bok.Novinárka TVN24 Malgorzata Mielcarková vo svojej reportáži uviedla, že už dávno nevidela pri zásahu tak veľa vysmiatych policajtov a hasičov, a to aj napriek tomu, že ich čaká ešte veľa práce.Jeden z novinárov nedopatrením vkročil do priehlbiny pri krajnici a po členky zapadol do čokolády. V rozhovore pre TVN24 si spomenul, že pred pár mesiacmi po tej istej diaľnici pobehoval pomedzi ošípané, ktoré ušli z prevráteného kamióna. Aledodal.