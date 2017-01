TOP desať podujatí v Košickom kraji má opäť pritiahnuť turistov

Na snímke centrum Košíc, Alžbetina ulica, v pozadí Dóm sv. Alžbety Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Košice 2. januára (TASR) – V rámci programu Terra Incognita (Krajina nespoznaná) na podporu rozvoja turistického ruchu v Košickom kraji sa bude aj v tomto roku konať desať tzv. TOP podujatí. Prvým budú už vo februári Pankuškové fašiangy (18.-19.2.) v rekreačnom areáli Krompachy–Plejsy.K ďalším atraktívnym akciám patria košická Rušňoparáda (22.-23.4.), Vôňa agátu v Malom Horeši (19.-20.5.), Dni humoru na Spiši v Spišskej Novej Vsi (2.-3.6.), Jánske ohne nad Šíravou pri obci Vinné (24.6.), Zemplín Veterán Rallye (30.6.-2.7.), Krásnohorské hradné hry (4.-5.8.), Furmanské preteky v Sobranciach (20.8.), Chlebom a vínom v Trebišove (25.-26.8.) a Margecianske fajnoty (14.-15.10.).priblížila výkonná riaditeľka organizácie Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková. Práve TOP podujatia podľa nej patrili medzi kľúčové činitele nárastu počtu domácich návštevníkov v letnej sezóne 2016 až o 36 percent.Koncepciu rozvoja cestovného ruchu tento rok obohatia aj TOP výlety a TOP lokality. Prispieť majú k pokračovaniu pozitívneho vývoja návštevnosti regiónu aj v budúcom roku. Jedným z pilierov programu Terra Incognita je rozvoj turizmu na troch tematických cestách – Gotickej, Vínnej a Železnej. Ambíciou novej dotačnej výzvy "TOP výlety" je rozvoj doposiaľ nepoznaných a zaujímavých miest nachádzajúcich sa práve na jednej z týchto ciest.konštatovala výkonná riaditeľka krajskej organizácie cestovného ruchu.Celosvetovo vyšší návštevnícky potenciál majú pamiatky zapísané na Zozname kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Program Terra Incognita preto ponúka aj finančnú podporu na projekty, ktoré by mohli jednotlivé lokality zveľadiť, zatraktívniť či zviditeľniť.ozrejmila Vargová Jurková. Takáto lokalita by tiež mala vykazovať prvky originality a jedinečnosti, a mala by mať potenciál ďalšieho rozvoja územia z pohľadu cestovného ruchu.Jednotlivé projekty v rámci oboch systémov finančnej podpory (TOP výlety a lokality) musia byť ukončené do 31. októbra, žiadosti treba poslať organizácii Košice Región Turizmus do 13. februára 2017. Podrobné informácie a dokumenty sú na webstránkach www.terraincgonita.sk a www.kosiceregion.com.