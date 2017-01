Topoľčany pripravujú rozšírenie letného kúpaliska

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Topoľčany 19. januára (TASR) – Mesto Topoľčany pripravuje v tomto roku rozšírenie letného kúpaliska. Súčasťou bude aj vybudovanie novej príjazdovej cesty a parkoviska, čím sa odľahčí doprava na sídlisku Východ, kadiaľ doteraz viedla cesta ku kúpalisku.Podľa primátora Petra Baláža pribudne na kúpalisku nový neplavecký bazén s atrakciami, k nemu bude potrebné dobudovať aj nové ekologické filtračné zariadenie.skonštatoval primátor.Na kúpalisku v Topoľčanoch majú návštevníci v letnej sezóne na ploche 2,5 hektára k dispozícii tri bazény, z toho jeden 50-metrový plavecký bazén, 25-metrový neplavecký a detský bazén. Kapacita kúpaliska je 2500 návštevníkov. Pripravovaný neplavecký bazén s vodnými atrakciami by mal byť dlhý 25 metrov. Jeho realizácia by sa mala začať po skončení letnej sezóny, bazén by mal byť pripravený na ďalšiu sezónu.