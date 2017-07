Torpédoborec USA sa priblížil k spornému ostrovu v Juhočínskom mori

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 3. júla (TASR) - Americká vojnová loď sa v nedeľu priblížila k spornému ostrovu v Juhočínskom mori, ktorý si nárokuje Čína, ale aj Taiwan a Vietnam. Peking označil tento krok Washingtonu za vážnu provokáciu, informovala dnes agentúra Reuters.Torpédoborec USS Stethem, vybavený systémom protivzdušnej obrany Aegis, priplával do vzdialenosti 12 námorných míľ od ostrovčeka Triton, ktorý je súčasťou Paracelských ostrovov.Podľa nemenovaných amerických predstaviteľov torpédoborec vykonal rutinné cvičenie s cieľom podporiť princíp slobodnej námornej plavby v Juhočínskom mori. Za vlády prezidenta USA Donalda Trumpa sa podobný manéver v oblasti uskutočnil už po druhý raz, prvýkrát v máji tohto roku.Čínske ministerstvo zahraničných vecí reagovalo rozhorčeným vyhlásením, v ktorom obvinilo Spojené štáty z "narušenia suverenity Číny a z ohrozenia mieru, bezpečnosti a poriadku". Americké plavidlo podľa Pekingu ohrozilo čínske zariadenia a personál nachádzajúci sa na Paracelských ostrovoch.vyhlásil hovorca čínskeho rezortu diplomacie Lu Kchang. Čína bude podľa neho naďalej pokračovať v prijímaní opatrení na zaistenie svojej suverenity a bezpečnosti.Čína vznáša razantné nároky na takmer celú oblasť Juhočínskeho mora, pričom argumentuje historickými dôvodmi. To vyvoláva odpor Vietnamu, Filipín, Malajzie, Taiwanu či Bruneja, ktorí v oblasti - zaujímavej z hľadiska moreplavby, rybolovu či predpokladaných zásob ropy a zemného plynu - vznášajú vlastné územné nároky. Cez Juhočínske more prechádza jedna z najdôležitejších plavebných trás sveta a Spojené štáty trvajú na zachovaní slobody námornej plavby v oblasti.