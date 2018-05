Torra chce pracovať na budovaní Katalánska s právami pre všetkých

Quim Torra, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Barcelona 14. mája (TASR) - Katalánsky parlament sa v pondelok zišiel na schôdzi, aby opäť hlasoval o kandidatúre Quima Torru na funkciu predsedu regionálnej vlády. Informovala o tom agentúra AP.V prípade, že by poslanci Torru zvolili, v Katalánsku by sa skončilo politické vákuum, ktoré tam pretrváva od predčasných volieb z vlaňajšieho decembra, dodala agentúra AP.O Torrovej kandidatúre hlasoval katalánsky parlament už v sobotu, keď však nezískal vo svoj prospech absolútnu väčšinu hlasov. V druhom kole mu stačí už len jednoduchá väčšina - 66 hlasov, ktorú by mal získať, uviedla AP s tým, že krajne ľavicová a euroskeptická strana Kandidátka ľudovej jednoty (CUP), oznámila, že jej štyria poslanci sa zdržia hlasovania.Torra v pondelok pred poslancami vyhlásil, že v prípade svojho zvolenia za premiéra bude pracovať na budovaní nezávislej republikyvyhlásil. Uviedol, žeTorra súčasne podľa agentúry CNA vyzval prívržencov i odporcov nezávislosti Katalánska od Španielska pristúpiť k sebareflexii - kým prví by podľa neho mali uznať, že sa dopustili chýb, druhí by mali akceptovať, že väznenie, exil, stíhanie občanov za ich názory a realizáciu ich občianskych a politických práv sú neprijateľná.Dodal, že chce vytvoriťna čele sKatalánska Carlesom Puigdemontom. Zároveň avizoval zriadenie ústavného zhromaždenia, ktoré by pripravilo ústavu pre katalánsku republiku.Torra je považovaný za blízkeho spojenca expremiéra Carlesa Puigdemonta, ktorý bojuje proti svojmu vydaniu z Nemecka na trestné stíhanie do Španielska.