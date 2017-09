Toshiba podpísala dohodu o predaji divízie pamäťových čipov

Toshiba Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tokio 28. septembra (TASR) - Japonský konglomerát Toshiba dnes podpísal dohodu s konzorciom firiem pod vedením Bain Capital Private Equity o predaji svojej lukratívnej divízie pamäťových čipov.Členmi konzorcia sú aj americké koncerny Apple a Dell Technologies Capital ako investori bez nároku na akcie alebo hlasovacie práva. Výnos z predaja Toshiba Memory Corp. sa odhaduje na 2 bilióny jenov (15,08 miliardy eur).Ďalšími členmi konzorcia sú juhokórejská firma SK Hynix, ktorá investuje do divízie pamäťových čipov 395 miliárd JPY, a americké firmy Kingston Technology a Seagate Technology investujú 415,5 miliardy JPY.Najväčší podiel však získajú japonské spoločnosti združené do konzorcia s názvom Pangea, ktoré sa stanú vlastníkom viac ako 50 % tzv. bežných akcií. Na kúpu svojho podielu si konzorcium plánuje požičať 600 miliárd JPY. Japonská spoločnosť Innovation Network Corp. a Rozvojová banka Japonska už prejavili záujem o vloženie peňazí do konzorcia Pangea, uviedla Toshiba. Prevod akcií sa uzavrie do konca marca 2018.Podpis dohody sa očakával, keďže Toshiba ju ohlásila už minulý týždeň. Ale jej dcérska spoločnosť Western Digital opakovane nesúhlasila s predajom spoločného podniku NAND Flash Memory SanDisk a oznámila, že sa obráti na súd. Toshiba vo svojom vyhlásení uviedla, že bude pokračovať v tejto transakcii napriek akýmkoľvek sporom alebo snahám Western Digital zablokovať dohodu.Toshiba zápasí s obrovskými stratami pre náklady spojené s bankrotom problematickej americkej jadrovej divízie Westinghouse Electric. Konglomerát, ktorého história sa začala písať pred 142 rokmi, potrebuje predať časť podnikov, aby získal hotovosť a vyplnil dieru po obrovských stratách po Westinghouse Electric. Toshiba sa tak chce vyhnúť tomu, aby aj v tomto finančnom roku vykázala čistú zápornú hodnotu svojho majetku, už druhý rok po sebe, v dôsledku čoho môžu byť jej akcie stiahnuté z burzy.Za predchádzajúci finančný rok, ktorý sa skončil 31. marca 2017, zaznamenala Toshiba čistú stratu vo výške 965,7 miliardy JPY a čistá hodnota jej majetku dosiahla -552,9 miliardy JPY.(1 EUR = 132,60 JPY)