Tóth, Handzuš i Hrašnová kvapkou krvi nešetrili

Na snímke vľavo atlétka Martina Hrašnová a v pozadí chodec Matej Tóth počas Olympijskej kvapky krvi v Banskej Bystrici 27. septembra 2017. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Banská Bystrica 27. septembra (TASR) - Známi slovenskí športovci podporili aj v Banskej Bystrici ušľachtilú myšlienku, ktorá sa spája s Nadáciou SOV. Olympijská kvapka krvi nenechala ľahostajných chodca Mateja Tótha, hokejistu Michala Handzuša a kladivárku Martinu Hrašnovú. Najvzácnejšou tekutinou nešetrili a všetci veria, že pomôžu tým, ktorí sú na pomoc druhých odkázaní.Pre olympijského víťaza Mateja Tótha nebol odber novinkou, považuje sa už za skúseného darcu.Matej Tóth po pozastavení kariéry sa postupne dostáva do klasických koľají.Disciplinárna komisia SAZ by mala vyhlásiť ortieľ, ktorý súvisí s nezrovnalosťami v biologickom pase už čoskoro. Matej Tóth:Leto strávil Matej Tóth cestovaním, no aj pri rôznych vyšetreniach.upresnil.Tóth sa neustále objavoval na rôznych akciách.Hokejista Michal Handzuš sa na kvapku krvi taktiež nechal ochotne prehovoriť.Handzuš zatiaľ vo svojom klube HC'05 iClinic Banská Bystrica netrénuje.Nadácia Slovenského olympijského výboru pracuje s tromi projektami, medzi ktoré patrí aj Olympijská kvapka krvi.vysvetľuje Dominika Nestarcová, markatingová manažérka Nadácie SOV.