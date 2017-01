TÓTH: Kvôli brexitu by mohla ekonomika spomaliť aj o pol percenta

Na snímke je Ján Tóth Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava/Viedeň 19. januára (TASR) - Tvrdý brexit môže zasiahnuť obchodných partnerov Slovenska, čo sa následne môže podpísať aj pod spomalenie slovenskej ekonomiky. Národná banka Slovenska (NBS) preto pravdepodobne započíta vplyv plánovaného vystúpenia Veľkej Británie z Európskej únie (EÚ) do svojej makroprognózy. Skonštatoval to viceguvernér NBS Ján Tóth počas medzinárodnej konferencie Euromoney vo Viedni.uviedol pre TASR Tóth s tým, že dopad na ekonomiku bude negatívnejší.NBS doteraz predpokladala, že slovenská ekonomika by mohla v dôsledku vystúpenia Veľkej Británie z EÚ spomaliť o 0,3 %." vysvetlil Tóth.Centrálna banka pravdepodobne brexit započíta aj do svojej makroprognózy o vývoji slovenskej ekonomiky. "dodal viceguvernér NBS.