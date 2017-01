Tóth má motiváciu aj do ďalších rokov: Dúfam, že vydrží až do Tokia

Na snímke slovenský atlét Matej Tóth oslavuje víťazstvo v cieli chodeckých pretekov na 50 km mužov na letných olympijských hrách v brazílskom Riu de Janeiro, 19. augusta 2016. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. januára (TASR) - Vo svojej disciplíne dosiahol na športový vrchol. Po zisku titulu majstra sveta a olympijského zlata ale chodcovi Matejovi Tóthovi nechýba motivácia ani do ďalších rokov. Ako sám tvrdí, šport nikdy nerobil pre výsledky, ale hlavne pre zábavu a tá nevyprchala ani po triumfálnom víťazstve v Riu de Janeiro.povedal víťaz ankety Športovec roka 2016.Tridsaťtriročný špecialista na 50 km trať v minulosti vyhlásil, že olympiáda v Brazílii bude jeho posledná, no po zisku zlata prišla ďalšia chuť do práce.uviedol.Priorita na rok 2017 sú augustové majstrovstvá sveta v Londýne, kde sa pokúsi obhájiť titul spred dvoch rokov z Pekingu.Do nového roka zaželal veľa úspechov aj ostatným slovenským športovcom a nezabudol ani na to najdôležitejšie.pripomenul tak zranenie ľavej holennej šľachy, ktoré mu takmer znemožnilo štart na OH.