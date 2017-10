Tóth tvrdí: Zobrali mi radosť zo športu, verím, že sa vráti

Na snímke slovenský atlét Matej Tóth. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 4. októbra (TASR) - Slovenský chodec Matej Tóth ešte definitívne neočistil svoje meno spod dopingových podozrení, no v stredu si aspoň poriadne "odfúkol". Disciplinárka Slovenského atletického zväzu totiž zrušila jeho dočasnú suspendáciu. Verdikt ešte musí potvrdiť strešná organizácia svetovej atletiky, no olympijský víťaz na 50 km z Ria sa už aspoň môže vrátiť do tréningu.povedal. Kauza odštartovala na začiatku júla, keď ho IAAF dočasne suspendovala pre nezrovnalosti v jeho biologickom pase. Odvtedy spolu s celým svojím tímom zbieral dôkazy o nevine.povedal po vypočutí oslobodzujúceho verdiktu.Od oznámenia prípadu absolvoval množstvo vyšetrení, rozhovorov a návštev odborníkov. O svojich argumentoch bol presvedčený, ale uvedomoval si, že výsledok môže byť aj negatívny.uviedol.Počas náročného obdobia sa osobne nestretol s nikým, kto by mu povedal, že mu neverí.Počas plynúceho trestu nemohol okrem súťaženia ani trénovať v klube. Pravidelnejšie začal športovať až v septembri a tak ho čaká náročná cesta späť do vrcholnej formy. Najbližší cieľ sú budúcoročné ME v Berlíne.dodal.