Toto bude pre NKÚ predmetom záujmu v roku 2017

Bratislava 25. decembra (TASR) – Reforma verejnej správy, eurofondy na informatizáciu, vysoké školy, ale aj právne služby štátu sa v budúcom roku stanú predmetom záujmu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR. Snahy vytvoriť osobitný kontrolný výbor parlamentu, ktorý by riešil jeho zistenia vo vzťahu k štátnym inštitúciám, sú zatiaľ neúspešné.Ako informoval predseda NKÚ Karol Mitrík, úrad sa postupne odvracia od finančných kontrol či kontrol súladu a oveľa viac sa chce zamerať na prierezové výkonnostné kontroly. Tie majú skúmať efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov vo verejných politikách.“ zdôraznil Mitrík.Zatiaľ čo v roku 2015 tvorili výkonnostné kontroly len 2 % všetkých auditov, tento rok ich bolo už približne 20 % a zámerom je dosiahnuť na budúci rok podiel 43 %.Plánovanie kontrolných akcií označil šéf NKÚ za dlhodobý proces trvajúci od januára predchádzajúceho roka. Spolu s nimi úrad schvaľuje aj plán tematického vzdelávania kontrolórov. Na kontrolách spolupracuje s Inštitútom finančnej politiky (IFP) pri ministerstve financií.V roku 2017 sa kontrolný úrad pozrie napríklad na program ESO (Efektívna, spoľahlivá a otvorená verejná správa) patriaci pod ministerstvo vnútra s cieľom optimalizácie nákladov na fungovanie verejnej správy.Kontrolóri sa budú venovať aj Operačnému programu Informatizácia spoločnosti (OPIS). V rámci neho chcú kontrolovať procesy od verejného obstarávania až po ukončenie eurofondových projektov.NKÚ zároveň vykoná prierezovú kontrolu právnych služieb, vyhodnocovania rôznych štúdií a posudkov. „Nám sa zdá, že neprimerane veľa prostriedkov na túto oblasť míňa štát. V mnohých prípadoch sa ukazuje, že tieto posudky, štúdie zapadajú niekde v šuplíku, nie sú exaktne využívané a stojí to veľa peňazí,“ zdôvodnil Mitrík.Jednou z nosných tém úradu v budúcom roku bude aj problematika vysokých škôl. Snahou bude preveriť, ako vzdelávacie inštitúcie hospodária s verejnými zdrojmi a realizujú strategické projekty. Do plánu kontrol sa dostala tiež miestna samospráva a jej pokrok v odkanalizovaní, zabezpečovaní dostatku pitnej vody či uplatňovaní zákona o odpadoch.Mitrík opätovne upozornil, že výsledkami kontrol NKÚ by sa mal niekto zaoberať. Chcel by ich pravidelne prezentovať na vláde aj v parlamente. Už od minulého roka sa usiluje o vytvorenie osobitného kontrolného výboru, ktorý by zistenia úradu riešil.