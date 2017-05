Toto čaká deti a mládež na Medzinárodný deň detí

Ilustračné foto Foto: TASR/Simona Ivančáková Ilustračné foto Foto: TASR/Simona Ivančáková

Trnava: Deti čakáaj in-line hokej, kalčeto, florbal, minigolf

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 31. mája (TASR) – Deň plný zábavy a hier pripravila pre prešovské deti mestská radnica s ďalšími partnermi na Medzinárodný deň detí (1.6.). Podujatie sa bude konať na pešej zóne na Hlavnej ulici od 10.00 h. Predpoludním sa deti môžu zapojiť do aktivít zameraných na výstavu Biedermeier C+S. V priebehu dňa ich čakajú súťaže, zábavné hry a tvorivé dielne. Kultúrne vystúpenia sa začnú od 14.00 h a s večerným koncertom potrvajú do 21.00 h.Ako informoval tlačový referent mestského úradu Milan Grejták, pripravený je bohatý kultúrny program. Adrenalín môžu chlapci a dievčatá zažiť na zorbingu či bungee trampolíne. Menším deťom je venované pásmo Z rozprávky do rozprávky, v rámci ktorého si môžu pozrieť príbehy Soľ nad zlato, Zlatá priadka, Kocúr v čižmách, Tri prasiatka v podaní Divadla pre deti Cililing a Súkromného konzervatória D. Kardoša. Predstavia sa aj členovia Súkromnej základnej umeleckej školy Ebony.Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska odštartuje svoju letnú kampaň cestovania za legendami po Prešovskom kraji Legendarium Go! – Zaži leto s legendami.ABC Centrum voľného času pripravilo súťaže, ich víťazi získajú sladké odmeny. Deti si budú môcť vyskúšať origami – 3D skladačky z papiera, quilling, vyrezávanie výrobkov zo stromovej kôry. Letecký modelár pripravil výstavu lietadiel. Skauti ukážu deťom, ako prežiť v prírode. Medzi deti prídu aj vojaci a hasiči, ktorí im priblížia svoju prácu a používanú techniku.Od 18.30 h sa na hlavnom pódiu predstavia skupiny Sanchez Amsterdam a Jeno's Brothers.Dobrovoľníci z trnavských mládežníckych organizácií pripravujú na prvý júnový deň už 15. ročník podujatia Dobrovoľníci deťom. Na jeho organizácii participuje mesto Trnava, Mestská rada mládeže (MRM) v Trnave a 17 trnavských neziskových organizácií z Trnavy pracujúcich s deťmi a mládežou."Každé zo združení bude prezentovať prostredníctvom hier, súťaží a prezentačných stánkov to najlepšie zo svojej celoročnej činnosti," uviedol Rastislav Mráz z MRM. Zároveň budú pripravené podať informácie o táboroch a výletoch, ktoré budú organizovať počas tohtoročných letných prázdnin. Mladí, ktorí preferujú aktívne trávenie voľného času spolu s kamarátmi, tu dostanú jedinečnú príležitosť prihlásiť sa do jednotlivých združení – či už ako členovia, účastníci programov, výletov a iných aktivít, ale aj ako dobrovoľníci.Deti a mládež sa v deň svojho sviatku môžu podľa Mráza tešiť na jedinečnú atmosféru tohto zábavného podujatia aj pre množstvo ďalších atrakcií a hier. „Ani tento rok nebudú na Trojičnom námestí chýbať nafukovacie hrady, trampolína, mucha stena a nafukovací bungee futbal,“ uviedol. Starších žiakov by mohol zaujať aj in-line hokej, kalčeto, florbal, minigolf, air-hokej či možnosť zastrieľať si z luku a mnoho iných prekvapení. Celé podujatie, ktoré sa začne o 9. a ukončí sa okolo 17. hodiny, bude sprevádzané programom na pódiu, kde vystúpia mladé talenty."Cieľom akcie je zviditeľnenie dobrovoľníckej práce mladých ľudí a oslovenie širokej verejnosti – najmä detí a ich rodičov k pozitívnemu a aktívnemu tráveniu voľného času s využitím ponúk, ktoré sa pre nich otvárajú prostredníctvom existujúcich detských a mládežníckych združení v Trnave a okolí," dodal Mráz.