Toto je cesta k plochému brušku

Jeden z príbehov:

MARTHA CHESLEROVÁ, 52 rokov, schudla za šesť týždňov takmer 10 kg a v páse jej ubudlo 17,5 cm.

„Bolo úžasné sledovať výrazné zlepšovanie môjho zdravotného stavu, aké som si predtým nevedela ani predstaviť.“

Učiteľka z Ohia sa celé roky trápila s diétami – Medifast, Slim-Fast, Curves – uvedomovala si, ako veľmi ju obmedzujú, len s námahou ich dodržiavala, odčerpávali jej energiu. Pri diéte ZERO BELLY schudla ľahko. Keď Marta zabudla na počítanie kalórií a meranie pása, mohla sa oslobodiť od posadnutosti svojím cieľom a s ľahkosťou začala zhadzovať kilá. „Výsledky som zaregistrovala okamžite,“ hovorí. „Cítila som sa fyzicky i emocionálne lepšie a chcela som si ten pocit udržať.“ A podarilo sa jej to. Za necelých šesť týždňov schudla takmer 10 kg a z pása stratila 17,5 cm. Najdôležitejší však bol zdravotný stav jej srdca. Predtým, ako sa pustila do tejto diéty, srdcová frekvencia jej tepu už po chvíľke cvičenia na stacionárnom bicykli stúpla na 112 úderov za minútu. „Po poldruha týždňovej diéte som schudla 4,5 kg a pri rovnakom tréningu mi srdcová frekvencia nestúpla nad 96 úderov za minútu. Zistenie, že sa deje niečo dobré, bolo úžasné. Ani vo sne som to neočakávala.“

Bratislava 26. januára (OTS) - Riešením diéty Zero Belly je skutočné jedlo – pravé, nefalšované potraviny – jednoduché a ľahko zvládnuteľné recepty, ktoré zaistia, že dostanete potrebnú vlákninu, proteín a zdravé tuky rýchlo odbúravajúce brušný tuk.A ako dosiahnuť raz a navždy štíhle, pevné a zdravé telo?David Zinczenko je autor bestsellerov o zdravej strave a výživový špecialista. Ako vydavateľ ABC News o výžive a zdraví, výkonný riaditeľ Men’s fitness a bývalý šéfredaktor časopisov Men’s Health, Women’s Health a Prevention sa celú svoju kariéru venoval štúdiu brušného tuku: kde sa tvorí, čo nám spôsobuje a ako sa pred ním môžeme brániť.V jeho knihe Diéta ploché brucho sa dozviete, prečo niektorí z nás majú problém schudnúť, kým iní sú štíhli. Vysvetľuje, ako niektoré jedlá povzbudzujú naše tukové gény, a naopak uvádza zoznam deviatich jedál, ktoré tieto gény „vypínajú“ a tak umožňujú jednoducho, rýchlo a natrvalo schudnúť. Tieto jedlá nám pomáhajú uzdraviť náš tráviaci systém a nastaviť sa na nový štíhly život.Brušný tuk – ten, ktorému vedci hovoria „viscerálny“ alebo „vnútorný“, je tou najnebezpečnejšou vecou na svete – ohrozuje vaše srdce, váš mozog, váš milostný život, dokonca i vašu peňaženku. Miliardy nepriateľských buniek vo vašom bruchu sú strašnejšie než tá najzlovestnejšia intriga sprisahancov proti svojej vlasti – a práve tak horlivo sa usilujú o váš skon.V poslednom desaťročí veda dokazujúca spojenie medzi brušným tukom a celkovým zhoršením zdravia ľudí veľmi pokročila.Výsledky výskumu sú jasné. Ak brušnému tuku dovolíte, aby sa zahniezdil vo vašom lone, pripustíte, aby narastal a spôsoboval zhoršovanie vášho zdravotného stavu a vznik rôznych chorôb, následky bezpochyby nedajú na seba čakať. Budete žiť menej rokov (a menej šťastných rokov) a vaše úspory sa rozplynú na boj s chorobami, ktoré brušný tuk spôsobí. So zdravím a pocitom pohody sa môžete rozlúčiť.Existuje však riešenie, spôsob, ako zmeniť svoj osud a prežiť dlhší a šťastnejší život s lepšie vyzerajúcou štíhlejšou postavou. To riešenie je v knihe Diéta ploché brucho