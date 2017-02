Toto je nový delegát pre Rád maltézsky rytierov, vymenoval ho pápež

Na archívnej snímke zľava: pápež Benedikt XVI, otec Federico Lombardi a Angelo Becciu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vatikán 4. februára (TASR) - Zvláštnym delegátom pápeža Františka pre Rád maltézskych rytierov sa dnes stal arcibiskup Angelo Becciu. Pápež mu súčasne udelil, aby pomohol rádu pri reformovaní štatútu a voľbe nového predstaveného.Podľa agentúry AP, ktorá o tom dnes informovala, ide o jasný dôkaz toho, že pápež si v dohľadnom čase chce udržať kontrolu nad Zvrchovaným rádom maltézskych rytierov.Ako informoval Vatikánsky rozhlas, pápež v menovacej listine píše, že jeho osobitný delegát budeArcibiskup Becciu má za úlohuÚlohou arcibiskupa Becciu bude dbať, ako sa uvádza aj v konštitúcii rádu.Arcibiskup bude pápežovým, a to až do konca svojho mandátu, teda do ukončenia mimoriadnej kapituly - najvyššieho zhromaždenia členov rádu - rytierov a dám -, ktorá zvolí nového veľmajstra.Doterajší veľmajster Zvrchovaného rádu maltézskych rytierov Matthew Festing odstúpil koncom januára z funkcie po sporoch so Svätou stolicou.Festing sa dostal do sporu s Vatikánom po tom, ako bol jeden z popredných činiteľov rádu, veľkokancelár Albrecht Freiherr von Boeselager, v decembri odvolaný, pretože toleroval rozdávanie kondómov v rámci zdravotníckeho projektu v rozvojových krajinách. Išlo údajne o prípad, keď pracovníci rádu rozdávali kondómy prostitútkam v Mjanmarsku.Von Boeselager sa odvolal u pápeža, ktorý vymenoval päťčlennú komisiu. Tá mala prešetriť okolnosti tejto neobvyklej situácie. Festing však odmietol s Vatikánom spolupracovať, pričom danú komisiu označil za nelegitímnu. Veľmajster nesúhlasil ani so zásahmi Vatikánu do chodu rádu.Maltézsky rád vznikol zo špitálneho bratstva, ktoré bolo založené v roku 1048 v Jeruzaleme, a už takmer tisíc rokov pomáha chudobným, chorým a slabým ľuďom. Celosvetovo má dnes Maltézsky rád približne 13.500 členov, z ktorých tvoria väčšinu laici, ako aj 25.000 zamestnancov a 80.000 dobrovoľníkov. Rád udržuje diplomatické vzťahy so 105 štátmi.Hoci vodcovia Maltézskeho rádu nie sú duchovnými, skladajú sľub chudoby, celibátu a poslušnosti. Maltézski rytieri na najvyšších pozíciách svoju funkciu obvykle vykonávajú doživotne.