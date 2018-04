Toto je príčina minuloročného pádu lietadla v Prievidzi

Na archívnej snímke malé motorové lietadlo, dolnoplošník Čmelák Z-37, ktorý sa zrútil na letisku v Prievidzi popoludní 16. septembra 2017. Foto: TASR Prezídium HAZZ v Bratislave Foto: TASR Prezídium HAZZ v Bratislave

Prievidza 9. apríla (TASR)- Príčinou leteckej nehody motorového lietadla na letisku v Prievidzi, ktorá si v septembri minulého roka vyžiadala život pilota, bolo vykonanie ostrej – medznej stúpavej pravej zákruty s osobami na palube, v malej výške, na hranici výkonových možností lietadla s následnou stratou rýchlosti v hornej fáze letu. Akrobatické lety nie sú povolené. Vyplýva to zo záverečnej správy Leteckého a námorného vyšetrovacieho útvaru Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR, ktorú útvar zverejnil na stránke ministerstva.K pádu jednomotorového dolnoplošníka Čmelák Z-37 došlo počas Dňa otvorených dverí prievidzského aeroklubu 16. septembra 2017 popoludní, a to počas letovej ukážky s ďalším lietadlom. Nehoda si vyžiadala život 31-ročného pilota z Ilavy a zranenia ďalších dvoch ľudí z Dubnice nad Váhom, ktorí s ním v lietadle boli. Žena utrpela ťažké zranenia, muž ľahké poranenia viacerých častí tela. Lietadlo dubnického aeroklubu bolo následkom pádu zničené.Z vyšetrovania útvaru ďalej vyplynulo, že pilot mal platné kvalifikácie na vykonanie letu a v zápisníku letov nemal zaznamenané absolvovanie výcviku na vykonávanie skupinových letov. Lietadlo malo platnú dokumentáciu, nevykazovalo žiadnu poruchu pred vzletom ani počas letu a spĺňalo podmienky letovej spôsobilosti. Muž a žena, ktorí boli v lietadle počas nehody, neboli podľa záverov vyšetrovania pripútaní bezpečnostnými pásmi. Pri analýze letu sa vyšetrovatelia opierali o výpovede svedkov, poskytnutú dokumentáciu a videozáznam letovej ukážky. Pilot nebol podľa lekárskych a patologických nálezov ovplyvnený návykovými látkami. Nemal ani akútne alebo chronické chorobné zmeny, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť jeho pozornosť a konanie v čase nehody alebo mohli byť v príčinnej súvislosti s jeho smrťou.