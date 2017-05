Toto je prvých päť krokov Le Penovej v prípade úspechu vo voľbách

Marine Le Penová, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Paríž 3. mája (TASR) – Zatvorenie štátnych hraníc, zastavenie imigrácie a otvorenie rokovaní s EÚ by boli podľa francúzskeho denníka Le Monde prvými krokmi Marine Le Penovej v prípade víťazstva v prezidentských voľbách. Denník zostavil zoznam piatich opatrení, ktoré by potenciálna prezidentka zrejme prijala ako prvé.Le Penová vo svojom programe sľúbila, že po nástupe do Elyzejského paláca začne ihneď rokovania s EÚ o odchode Francúzska z eurozóny a zmene vzťahov. Výsledok polročných rokovaní, ktoré by na základe jej požiadaviek zrejme viedli k rozhodnutiu opustiť európske spoločenstvo, by predložila občanom na schválenie v referende.Le Monde poukazuje na viackrát opakovaný zámer prezidentskej kandidátky na dočasné zastavenie legálnej imigrácie do Francúzska a prijatie prísnych obmedzení do budúcnosti. S tým súvisí aj obnovenie kontrol na hraniciach a ukončenie dodržiavania Schengenskej dohody.Le Monde poukazuje na to, že uzavretie hraníc by tvrdo pocítila francúzska ekonomika i občania v pohraničných oblastiach. Okrem toho by Parížu za svojvoľné obnovenie hraničných kontrol zrejme hrozili aj právne kroky zo strany Európskej komisie.Le Penová počas volebnej kampane trvala na tom, že je potrebné z Francúzska vyhostiť približne 10.000 jednotlivcov, ktorí sú podľa tajných služieb v kontakte s islamistami. Ľudí s dvojakým občianstvom, ktorí sú v kontakte s teroristami, by zbavila toho francúzskeho, prípadne by im udelila prísne tresty.Podľa denníka Le Monde by jedným z prvých krokov Le Penovej bolo aj spustenie daňovej reformy obsahujúcej návrh na zníženie viacerých daňových sadzieb.O tom, či šéfka francúzskeho Národného frontu svoje návrhy prenesie do praxe, rozhodnú voliči v nedeľňajšom druhom kole volieb. Jej súperom a zároveň podľa prieskumov favoritom volieb je Emmanuel Macron.