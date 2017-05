Toto je rebríček najdrahších miest na svete

Záliv Marina Bay v Singapure, v pozadí finančná štvrť. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 21. mája (TASR) - Najdrahším mestom na svete z hľadiska nákladov na život je aj tento rok Singapur. Vyplýva to z aktuálneho rebríčka Economist Intelligence Unit (EIU), prieskumnej a analytickej divízie spoločnosti Economist Group.Rebríček tiež ukázal, že až päť z prvej desiatky najdrahších miest na život je v Ázii. Konkrétne, druhú priečku obsadil Hongkong. Tretí je švajčiarsky Zürich, ktorý je zároveň najdrahším mestom v Európe. Štvrtá priečka patrí ďalšiemu ázijskému mestu - japonskej metropole Tokio a piata je japonská Osaka. Nasledujú juhokórejský Soul na šiestom mieste, siedma je Ženeva a ôsmy Paríž. Americký New York a dánska Kodaň s rovnaký počtom bodov sa tento rok delia o deviatu a desiatu priečku.EUI zostavuje rebríček najdrahších miest podľa životných nákladov dvakrát ročne. Tentoraz hodnotil 133 miest z celého sveta. Porovnáva ceny viac ako 400 položiek, a to ako tovarov v supermarketoch, tak v stredne drahých a luxusných obchodoch, a tiež ceny služieb. Napríklad porovnáva ceny potravín, nápojov, oblečenia, hygienických potrieb a potrieb pre domácnosť, náklady na bývanie, vzdelávanie, rekreáciu a zábavu. Ale tiež ceny áut a náklady na ich prevádzku, vrátane cien benzínu.EUI berie pritom do úvahy aj relatívnu silu domácich mien. Mierne oslabenie amerického dolára je napríklad dôvodom, prečo sa New York umiestnil relatívne nízko v prvej desiatke najdrahších miest sveta a ďalšie americké mestá sa do nej ani nedostali.A ktoré mestá sú na opačnom konci rebríčka, teda najlacnejšie na život? Podľa EUI je to tento rok bývalé kazašské hlavné mesto Almaty. Tesne pred nim sa umiestnil nigérijský Lagos, indický Bangalúr, pakistanské Karáči a Alžír v Alžírsku.