Toto je súper hádzanárov Považskej Bystrice v 3. kole Challenge Cupu

Viedeň 18. júla (TASR) - Hádzanári MŠK Považská Bystrica sa v 3. kole Challenge Cupu - Vyzývacieho pohára stretnú s čiernohorským tímom RK Lovčen. Rozhodol o tom v utorok žreb v sídle Európskej hádzanárskej federácie (EHF) vo Viedni.Prvý zápas odohrá Považská Bystrica na domácej pôde 18./19. novembra, odveta je na programe o týždeň neskôr 25./26. novembra 2017. Úspešnejší tím si zabezpečí postup do osemfinále. V uplynulom ročníku sa Považská Bystrica prebojovala do osemfinále tejto súťaže, kde vypadla s holandským klubom JMS Hurry-Up po výsledkoch 30:19 a 19:32.Okrem Považskej Bystrice sa v novej edícii európskych pohárových súťažiach predstaví zo Slovenska už iba Tatran Prešov, ktorý začiatkom septembra absolvuje kvalifikačný turnaj o postup do hlavnej fázy Ligy majstrov.