Toto je TOP destinácia, ktorú na Googli vyhľadávajú Slováci najviac

Bratislava 16. augusta (TASR) - Top destináciou je pre Slovákov Slovensko, zo zahraničia zas prichádza najväčší vyhľadávací záujem z Poľska. Ukázal to prehľad najvyhľadávanejších cestovných a turistických informácií na slovenskom Googli v roku 2016.Najväčší objem vyhľadávania v súvislosti s cestovaním patrí jednoznačne destináciám (teda konkrétnym cieľom), ktorých sa týka až 62 % vyhľadávaní. Nasledujú hotely (21 %) a letenky (6 %). Dopyt v týchto kategóriách zaznamenal 14–18-% nárast v objeme vyhľadávaní.V prípade hotelov sa až 68 % vyhľadávaní týka konkrétnej destinácie. Tá je tiež hlavným atribútom vyhľadávania aj v prípade autobusov a vlakov (47 %). Letenky vyhľadávajú záujemcovia najmä podľa značky leteckej spoločnosti či predajcu leteniek (až 84 %). Zájazdy a last minute pobyty majú rovnaké zastúpenie vyhľadávania (37 %) podľa destinácie, a tiež podľa značky, kde sa ľudia zameriavajú najmä na ponuky cestovných kancelárií a predajcov ubytovania.Mobilné zariadenia a najmä smartfóny do veľkej miery ovplyvňujú aj vyhľadávacie návyky. V roku 2016 sa až tretina vyhľadávaní spojená s cestovaním uskutočnila prostredníctvom mobilu, čo predstavuje až 54-% nárast oproti 2015. Na mobiloch vedú v objeme vyhľadávania prepravné služby a taxíky (64 %), nasleduje počasie (36 %) a autobusy a vlaky (36 %). Slováci na smartfónoch tiež vyhľadávajú tipy na aktivity v destinácii (34 %), ako aj výlety v okolí (33 %).Slováci sa najviac zaujímali o destinácie na Slovensku, a to Bratislavu, Vysoké Tatry, Košice, Liptovský Mikuláš a Poprad.Zo zahraničných destinácií prejavili Slováci vo vyhľadávaní najväčší záujem o Českú republiku a Chorvátsko, nasledované Talianskom, Maďarskom, Rakúskom, Španielskom a Gréckom. Zo zahraničných miest bol najväčší záujem o Viedeň, Prahu, Budapešť, Schwechat a Londýn.Takmer polovica vyhľadávaní (49 %) ohľadom cestovných dopytov týkajúcich sa Slovenska prichádza zo zahraničia, z čoho najväčší objem vyhľadávaní je od Poliakov (8 %), Čechov (7 %), a tiež z USA (4 %) a Nemecka (4 %).