Toto našli severokórejskému dezertérovi v krvi

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Photo/David Guttenfelder Foto: TASR/AP Photo/David Guttenfelder

Soul 27. decembra (TASR) - Severokórejský vojak, ktorý v tomto roku zbehol do Južnej Kórey, mal vo svojom krvnom obehu protilátky určené na liečbu antraxu, čo vyvoláva podozrenie, že severokórejský režim by mohol použiť túto infekčnú chorobu ako biologickú zbraň. Informoval o tom v stredu spravodajský portál Sky News.Juhokórejské úrady potvrdili, že vojak bol buď vystavený antraxu, alebo bol ním infikovaný a stal sa voči nemu imúnnym. Pchjongjang podozrievajú z vývoja biologických zbraní odvtedy, čo režim v roku 2015 predstavil činnosť svojho biotechnologického výskumného ústavu, ktorý je prevádzkovaný Jednotkou 810 Kórejskej ľudovej armády.Režim tvrdí, že inštitút sa špecializuje na výskum pesticídov, podľa analytikov však prítomnosť zariadení na dvojaké použitie poukazuje na výrobu biologických zbraní. Skoršie správy informovali, že KĽDR testuje biologické zbrane so zámerom inštalovať hlavice s antraxom na svoje medzikontinentálne balistické strely.Japonský denník Asahi šimbun informoval, že USA sú si vedomé týchto skúšok, ktorých cieľom je zistiť, či baktérie antraxu dokážu prežiť vysoké teploty pri návrate balistickej strely do atmosféry. KĽDR však tieto správy odmieta a vyhlasuje, že sa Spojeným štátom za ich tvrdenia o svojom vývoji biologických zbraníNález protilátok vyvolal napätie aj v Soule. Juhokórejská armáda totiž ešte nemá k dispozícii vakcínu proti antraxu. Hovorca rezortu obrany uviedol, že príslušná vakcínaAntrax, známy aj ako slezinová sneť, je bakteriálna infekcia, ktorá môže mať tri varianty: pľúcny, kožný a črevný.