Toto rádio má na Slovensku najviac poslucháčov

Ilustračná snímka. Foto: Martin Ferenčík Foto: Martin Ferenčík

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. júna (TASR) – Najpočúvanejším v období marec až máj tohto roku je Rádio Expres. Vyplýva to z prieskumu Median Sk, Radioprojekt, III.-V./2017. Uvedené výsledky boli zbierané v termíne od 6. marca do 28. mája. Prieskum bol realizovaný na vzorke 3295 respondentov, občanov Slovenskej republiky vo veku 14 - 79 rokov.V parametri počúval(a) posledný týždeň je najpočúvanejšie Rádio Expres s 34,3 percentami (1.534.000 obyvateľov), druhé je Rádio Slovensko s 28,7 percentami (1.282.000), nasleduje Fun rádio s 22,4 percentami (1.001.000), štvrté Rádio Jemné má počúvanosť 16,0 percenta (714.000), Rádio Europa 2 má 15,3 percenta (686.000), nasleduje Rádio Vlna s 12,3 percentami (548.000) a Rádio Regina s 12,1 percentami (542.000).V meranom období dosiahli rozhlasové stanice v parametri podiel na trhu (share) nasledovné výsledky: Rádio Expres s 22,4-percentným podielom na trhu, Rádio Slovensko má 20,9 percenta a s 12,3-percentným podielom nasleduje Fun rádio. Za ním je Rádio Europa 2 so 7,8 percentami a Rádio Regina so 7,7-percentným podielom na trhu. Podiel 7,3 percenta má Rádio Jemné, nasleduje Rádio Vlna s 5,7 percentami. Ostatné rozhlasové stanice držia podiel 16,0 percenta z trhu.Celková počúvanosť rádií v parametri „počúval posledný týždeň“ predstavuje 87,9 percenta, čo je 3.934.000 poslucháčov vo veku 14 - 79 rokov. Každý deň počúva rádio takmer tri milióny ľudí (64,6 percenta populácie). V priemere každý občan SR počúva denne rádio o niečo viac ako dve hodiny. Každý poslucháč počúva rádio priemerne takmer tri hodiny a 15 minút.