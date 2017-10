TOTO STÁLE VYRÁŽA DYCH: Päť rokov od zoskoku z najväčšej výšky

Felix Baumgartner Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Felix Baumgartner (vľavo) v špeciálnom skafandri sa pripravuje vkročiť do kapsule v americkom Roswelli 9. októbra 2012. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Felix Baumgartner sa pokúša ako prvý na svete o zoskok z 37-kilometrovej výšky, ktorým by prekonal rýchlosť zvuku. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Felix Baumgartner Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Felix Baumgartner Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Roswell/Bratislava 14. októbra (TASR) – Rakúskemu extrémnemu športovcovi Felixovi Baumgartnerovi sa pred piatimi rokmi 14. októbra 2012 podaril zoskok z dovtedy najväčšej výšky nad zemou. Skočil z kapsuly pripevnenej na špeciálnom héliovom balóne z výšky takmer 39 kilometrov a ako prvý človek prekonal pri voľnom páde rýchlosť zvuku.Pokus vtedy 43-ročného Rakúšana zo Salzburgu, ktorý predtým dvakrát odložili pre nepriaznivé poveternostné podmienky, sa začal pri meste Roswell v štáte Nové Mexiko v Spojených štátoch amerických (USA) o 09.30 h miestneho času (17.30 h SELČ). Baumgartner sa naň pripravoval päť rokov.Baumgartner sa dostal do výšky 38.969 metrov v balóne naplnenom héliom. Po zoskoku z jeho plošiny padal voľným pádom. V jednom okamihu sa začal točiť, ale podarilo sa mu stabilizovať, otvoril padák a dopadol na zem za jasotu členov svojho tímu. Jeho pád trval necelých 10 minút, pričom voľný pád si vychutnával 4 minúty a 22 sekúnd.Rakúsky profesionálny parašutista zoskokom vytvoril najmenej tri rekordy. Išlo o dovtedy najvyšší let balónom plneným héliom s posádkou, ako aj zoskok padákom z najväčšej výšky. Keďže počas voľného pádu v rámci rekordného zoskoku dosiahol rýchlosť 1357,6 km/h, prekonal rýchlosť zvuku (1225 km/h) a stal sa prvým človekom, ktorému sa to podarilo bez použitia lietadla či rakety.Ďalší rekord vďaka nemu padol na YouTube. Zoskok extrémneho športovca z kapsule sledovalo online približne osem miliónov ľudí.Rakúšan, ktorý sa parašutizmu venuje od šestnástich rokov, pri príprave na zoskok opakovane zdôrazňoval, že mu ide o získanie významných vedeckých poznatkov pre vesmírne projekty. Prínos zoskoku je však medzi vedcami sporný.Náklady na zoskok boli odhadnuté na približne 50 miliónov eur. Len prínos reklamného "cirkusu" okolo akcie prenášanej internetom do celého sveta podľa odhadov dosiahol sumu stoviek miliónov eur.Mesto Roswell sa nachádza na riedko osídlenej púštnej planine so suchým počasím a dobrou viditeľnosťou. V 20. storočí sa stalo miestom, na ktorom sa uskutočňovali prelomové výskumy spojené s letectvom a vesmírom. S Roswellom sa spája aj jeden z najlepšie zdokumentovaných prípadov UFO (unidentified flying object, úkaz na oblohe, ktorého pôvod nie je z rôznych príčin zistený) z júla 1947.