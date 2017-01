Toto sú najdôležitejšie míľniky generálneho tajomníka OSN A. Guterresa

Na snímke dezignovaný generálny tajomníka OSN António Guterres. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 1. januára (TASR) - Portugalský politik a diplomat António Guterres je odo dnes novým generálnym tajomníkom Organizácie Spojených národov (OSN), keď vo funkcii nahradil Pan Ki-muna. TASR prináša jeho profil.Portugalský politik a diplomat António Guterres sa narodil 30. apríla 1949 v Lisabone. Promoval v roku 1971 na prestížnej inžinierskej škole Instituto Superior Técnico (IST), ktorá je súčasťou Lisabonskej univerzity. Následne sa venoval akademickej činnosti.V roku 1974 sa stal členom portugalskej Socialistickej strany (PS) a krátko nato profesionálnym politikom. V roku 1992 bol zvolený za predsedu strany a keď v roku 1995 PS vyhrala parlamentné voľby, Guterres sa stal premiérom Portugalska. Zatiaľ čo jeho prvé funkčné obdobie bolo úspešné a Portugalsko ekonomicky expandovalo, po jeho znovuzvolení v roku 1999 sa objavili vnútropolitické problémy i spomalenie ekonomického rastu. Guterres zastával funkciu portugalského premiéra do apríla 2002, následne z politiky odstúpil a pôsobil ako predseda Socialistickej internacionály.V máji 2005 sa Guterres stal šéfom Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR). Na čele tejto poprednej svetovej humanitárnej organizácie stál do decembra 2015. Počas svojho pôsobenia strojnásobil objem aktivít UNHCR, dohliadal na výrazné štrukturálne reformy, zníženie stavu zamestnancov v sídle UNHCR vo švajčiarskej Ženeve i zvýšenie nákladovej efektivity svojej organizácie.