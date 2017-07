Toto sú najlepšie pôrodnice: Majú ich v Trenčíne, Martine a Bratislave

ilustračné foto Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. júla (TASR) - Najlepšie pôrodnice na Slovensku za minulý rok sú Fakultná nemocnica Trenčín, a univerzitné nemocnice v Martine a Bratislave (Ružinov, Antolská). Rozhodli o tom rodičky spolu s odborníkmi. Bližšie sa pozreli na 52 pôrodníc.Ženy rozhodovali internetovým hlasovaním (3404), informovali o spokojnosti so službami, personálom či vybavenosťou sál. Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku (HPI) spolu so Slovenskou gynekologicko-pôrodníckou spoločnosťou zase vypracoval odborné parametre kvality. Venoval sa napríklad perinatálnej úmrtnosti, podrobne riešili i materiálno-technické vybavenie. Ide o celkové hodnotenie, ktoré vzniklo spojením expertného hodnotenia s hodnotením mamičiek. Názory mamičiek a odborníkov sa však v jednotlivých hodnoteniach miestami odlišujú.Matky za najlepšiu pôrodnicu označili Sanatórium Koch v Bratislave, potom Univerzitnú nemocnicu Martin a Forlife, n.o. Komárno.povedala dnes na tlačovej konferencii Silvia Hnilicová z HPI. Spokojnosť matiek sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom znížila. Hnilicová to vysvetľuje vyššími nárokmi na poskytované služby.Odborníci hodnotili pôrodnice v štyroch kategóriách, podľa stupňa neonatologickej starostlivosti oddelenia. Na Slovensku sú štyri takéto stupne (I,II,III,III+), tie predstavujú schopnosť zariadení poskytnúť potrebnú pomoc novorodencom. Z perinatologických centier (III+) sa na prvom mieste umiestnila Univerzitná nemocnica Martin. Prvé miesto v úrovni III (resuscitačná starostlivosť) získala Fakultná nemocnica v Trenčíne, najlepšie v úrovni II (intenzívna starostlivosť) obstála nemocnica s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši, v úrovni I (štandardná starostlivosť) Sanatórium Koch v Bratislave.Na Slovensku bolo vlani k dispozícii 53 pôrodníc, narodilo sa v nich 57.717 novorodencov. Ide v priemere o 1089 pôrodov na jednu pôrodnicu. Najviac detí sa narodilo v Bratislave na Antolskej (3025 pôrodov). Zo všetkých slovenských pôrodníc sa do projektu tento rok nezapojila len tá v Revúcej.Sprievodca pôrodnicami je internetová aplikácia, v ktorej má každé gynekologicko-pôrodnícke a novorodenecké oddelenie vypracovaný profil na základe nimi poskytnutých údajov. Projekt sa realizuje od roku 2011. Vznikol na základe spolupráce HPI a internetového portálu www.rodinka.sk s podporou časopisu Mama a ja.