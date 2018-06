Toto sú najlepšie zarábajúci športovci sveta za rok 2017

Americký boxer Floyd Mayweather Jr. (vľavo). Foto: TASR/AP Americký boxer Floyd Mayweather Jr. (vľavo). Foto: TASR/AP

New York 6. júna (TASR) - Americký boxer Floyd Mayweather je najlepšie zarábajúci športovec sveta za rok 2017. Tradičný rebríček zverejnil časopis Forbes.Štyridsaťjedenročný boxer triumfoval v rebríčku po štvrtý raz v priebehu siedmich rokov. Jeho odhadované zárobky za rok 2017 predstavovali 285 miliónov dolárov. Výrazný podiel na nich má prestížny zápas so šampiónom UFC Conorom McGregorom z augusta.Mayweather zosadil z prvého miesta futbalistu Cristiana Ronalda, ktorému patrila líderská pozícia v uplynulých dvoch rokoch. Kanonier Realu Madrid zarobil 108 miliónov dolárov a patrí mu až tretie miesto, pred neho sa dostal aj ďalší futbalista Lionel Messi z FC Barcelona so zárobkom 111 miliónov dolárov. Štvrtý Connor McGregor zakončil rok s 99 miliónmi dolárov, najdrahší futbalista planéty a útočník Paríža St. Germain Neymar zarobil 90 miliónov dolárov.