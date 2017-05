Toto sú najpočúvanejšie rádiá na Slovensku

Ilustračná snímka. Foto: Martin Ferenčík Foto: Martin Ferenčík

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. mája (TASR) - Najpočúvanejšími slovenskými rozhlasovými stanicami sú Rádio Expres, Rádio Slovensko a Fun rádio. Ich komerčné pozície potvrdil najnovší prieskum MML-TGI agentúry Median SK za štvrtý kvartál roku 2016 a prvý kvartál tohto roku.Rádio Expres obsadilo prvú priečku s 19,2-percentnou počúvanosťou. S rozdielom dvoch percentuálnych bodov sa za ním v kategórii „počúval včera“ umiestnilo Rádio Slovensko (17,2 %). S väčším odstupom nasleduje Fun rádio (11,2 %).Nasledujú Rádio Jemné (7,2 %), Rádio Europa (7 %), Rádio Regina (6,4 %), Rádio Vlna (5,7 %), Rádio_FM (2,7 %), Rádio Anténa Rock (2,5 %) a desiatku najpočúvanejších rádií uzatvára Rádio Lumen s 2,4 percentami.Komerčne najúspešnejšou rozhlasovou sieťou je aj naďalej RTVS, ktorého šesť rozhlasových okruhov počúva denne 25 percent poslucháčov. Rozhlasová sieť Radio Services dosiahla v sledovanom období celkovú počúvanosť 20 percent a sieť Fun Media Group počúvanosť 16 percent.Jednotkou na rozhlasovom trhu je Rádio Expres s 22-percentným podielom. Rádio Slovensko kontroluje 21 percent trhu, v poradí tretie Fun rádio 12 percent. Zhodne osempercentný podiel na trhu majú Rádio Regina, Rádio Jemné a Rádio Europa 2. Rádio Vlna má podiel na trhu sedem percent, zvyšné rozhlasové stanice dokopy 15 percent.Národný prieskum MML–TGI, zameraný na spotrebné správanie, médiá a životný štýl, realizuje spoločnosť Median SK kontinuálne od roku 1997. Prieskum za štvrtý kvartál 2016 a prvý kvartál 2017 bol realizovaný na vzorke 4054 respondentov, občanov Slovenskej republiky vo veku od 14 do 79 rokov v období od 19. septembra 2016 do 18. decembra 2016 a od 9. januára 2017 do 2. apríla 2017.