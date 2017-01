Toto sú nové protimigračné opatrenia Bruselu pred summitom na Malte

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

V nadväznosti na európsku migračnú agendu boli vytýčené tieto hlavné ciele:

- zníženie počtu prekročení hraníc a záchrana životov posilnením podpory líbyjskej pobrežnej stráže a líbyjského námorníctva;

- posilnenie boja proti prevádzačom a obchodníkom s ľuďmi;

- ochrana migrantov, zvýšenie počtu presídlení a podpora asistovaných dobrovoľných návratov;

- riadenie migračných tokov cez južnú hranicu Líbye (podporou dialógu medzi Líbyou a jej susednými krajinami, spolupráca s Nigerom);

- zintenzívnenie dialógu a spolupráce s partnermi v severnej Afrike v oblasti riadenia migrácie;

- zvýšenie financovania z trustového fondu EÚ pre Afriku mobilizáciou 200 miliónov eur na projekty na rok 2017.

Brusel 25. januára (TASR) - Európska komisia (EK) a vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Federica Mogheriniová predstavili dnes príspevok EÚ k lepšiemu riadeniu migrácie a záchrane ľudských životov v Stredozemnom mori. Táto téma bude ústredným bodom diskusií národných lídrov na budúci týždeň na summite EÚ na Malte (3.2.).Komisia zverejnila šesť dodatočných opatrení na posilnenie činnosti EÚ na tejto migračnej trase. Ich cieľom je boj proti sieťam prevádzačov a obchodníkov s ľuďmi, lepšie riadenie migračných tokov, pokračovanie v záchrane životov na mori a zlepšovanie životných podmienok migrantov a utečencov v Líbyi a susedných krajinách.uviedol v správe pre médiá predseda EK Jean-Claude Juncker.Finančné zdroje a aktíva vyčlenené na operácie EÚ na mori sa od roku 2015 strojnásobili, vďaka čomu sa v Stredozemnom mori podarilo zachrániť viac než 400.000 ľudí. Vlani cez centrálne Stredomorie prišlo do EÚ viac ako 181.000 migrantov, ale došlo aj k rekordným stratám na životoch na mori.Exekutíva EÚ chce podobným tragédiám zabrániť. Mogheriniová novinárom predstavila na to zamerané operačné opatrenia. Tie sú súčasťou komplexnej stratégie a zohľadňujú širšie regionálne súvislosti. Šéfka diplomacie EÚ spresnila, že pôjde o užšiu spoluprácu s Egyptom, Tuniskom a Alžírskom, hlavným cieľom je však Líbya, ktorej pobrežie je východiskom pre 90 percent tých, ktorí sa usilujú dostať do Európy.Mogheriniová uviedla, že EÚ spolupracuje s medzinárodne uznanou vládou Líbye, ale aj s lokálnymi samosprávami, ktoré majú kontrolu nad svojim územím.Vynaložená suma 200 miliónov eur je určená najmä na odbornú prípravu a vybavenie líbyjskej pobrežnej stráže, zlepšenie podmienok migrantov a zvýšenie počtu asistovaných dobrovoľných návratov.Komisia očakáva, že premiéri a prezidenti na summite vo Vallete tieto odporúčania schvália. Brusel zároveň upozorňuje, že toto úsilie si vyžaduje koordinovanú činnosť inštitúcií EÚ a jej členských štátov, partnerov v severnej Afrike a spoluprácu s medzinárodnými organizáciami činnými v tomto regióne.