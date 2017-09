Toto sú reakcie na historický triumf Petra Sagana na MS v Bergene

žilinský turminátor Peter Sagan dnes prepisoval historické tabuľky. Ako prvý cyklista v histórii zvíťazil na svetovom šampionáte trikrát za sebou.





V nórskom Bergene predviedol fantastický špurt. Za sebou nechal o pár centimetrov domáceho cyklistu Alexandra Kristoffa. Bronzovú priečku obsadil Michael Matthews z Austrálie.

, vyznal sa pre RTVS prezident Slovenského zväzu cyklistiky Peter Privara.

Na fantastický úspech reagovali na sociálnych sieťach slovenskí politici





" Nikto nikdy nedokázal to, čo Peter Sagan. Tretíkrát v rade sa stal majstrom sveta. Magické. Neskutočné. Neuveriteľné. Famózne. Chcel by som mu v mene celého Slovenska poďakovať. Robí našej krajine úžasnú reklamu. Peter Sagan, si kráľ!", uviedol na Facebooku prezident Andrej Kiska.







"Peter Sagan prepísal históriu. Opäť majstrom sveta, tretíkrát za sebou. Je to fenomenálny úspech, ktorý je vo svetovej cestnej cyklistike bezprecedentný. Gratulujem, Peter!!, zagratuloval prostredníctvom Facebooku premiér

Robert Fico.







"Neuveriteľne! Peter Sagan sa zapísal do histórie, keď ako prvý cyklista v histórii zvíťazil na svetovom šampionáte trikrát za sebou. Klobúk dole", uviedol štátny tajomník slovenského rezortu diplomacie Ivan Korčok

Anton Tkáč (trojnásobný majster sveta v dráhovej cyklistike a olympijský víťaz v šprinte z roku 1976): „Peter Sagan predviedol obdivuhodný výkon. Jeho špurt bol dnes neprekonateľný. Či som veril, že by to mohol dnes dokázať? V kútiku duše určite áno. Treba si však uvedomiť, že cyklistika je ťažký a nevyspytateľný šport. Mohlo sa stať všeličo. K cyklistike patria pády, defekty, kolízie. Preto som už dávnejšie hovoril, že ak sa nič neočakávané na trati nestane, Peter má na to, aby získal tretíkrát za sebou titul. Aj v Bergene potvrdil, že je momentálne najlepší cyklista na svete.“

Anton Novosad (bývalý reprezentant v cestnej cyklistike): „Je to neskutočné, čo sme zasa raz mohli vidieť v podaní Petra Sagana. Podal obdivuhodný výkon, ktorý sa natrvalo zapíše do dejín nielen cyklistiky, ale celého športu. Veril som mu, že to dokáže, ak sa mu nič zlé na trati neprihodí. Záver je neskutočná lotéria, nikdy neviete, ako sa iné tímy medzi sebou dohodnú, akú si stanovia stratégiu. Musím tiež povedať, že som dosť nahnevaný, že sme v televízii pre výpadok signálu nevideli 1,5 km, kde sa udiali rozhodujúce okamihy. Záverečný finiš v podaní Petra nám to však vynahradil. Ako bývalý špurtér musím zložiť klobúk pred Saganom, lebo konečne vo veľkých pretekoch začal špurtovať v pravom okamihu. Kričal som aj s rodinou, že to vyjde, lebo sa na nikoho nespoliehal a nastúpil, keď to bolo najdôležitejšie. Asi to tak malo byť. Asi to je odmena za to, čo sa mu stalo tohto roku na Tour de France.“

"Je to úžasné, pretože Peťo prepísal históriu svetovej cyklistiky i celého slovenského športu. Už vlani sa hovorilo, že patrí k najúspešnejším slovenským športovcom a dnes môžeme povedať, že je najúspešnejší. Panovala tu fantastická atmosféra, nevedeli sme sa dostať z cieľa do mixzóny k Peťovi, pretože tam bolo toľko gratulantov. Veril som, že do cieľa príde pelotón pokope a Peter bude mať dobrú pozíciu v posledných stovkách metrov. Nakoniec to tak bolo a Peťo sa pohyboval v popredí. V poslednej zákrute, keď som videl, že sa dostáva za zadné koleso Kristoffovi, tak som si myslel, že medzi nimi dvoma sa rozhodne o titule. Peťo využil vzduchový vankúš a o tých pár centimetríkov prepísal históriu svetovej cyklistiky, "