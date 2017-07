Toto sú reakcie na vylúčenie Petra Sagana na Tour de France

Na snímke Slovák Peter Sagan (Bora) po podpise na štartovú listinu pred štartom štvrtej etapy etapy cyklistických pretekov Tour de France z luxemburského Mondorf-les-Bains do francúzskeho Vittelu (207,5 km) 4. júla 2017. Jury pretekov dikvalifikovala Petra Sagana z pretekov Tour de France za zapríčinenie pádu Brita Marka Cavendisha v záverečnom špurte v cieli štvrtej etapy. Foto: TASR/AP Na snímke Slovák Peter Sagan (Bora) po podpise na štartovú listinu pred štartom štvrtej etapy etapy cyklistických pretekov Tour de France z luxemburského Mondorf-les-Bains do francúzskeho Vittelu (207,5 km) 4. júla 2017. Jury pretekov dikvalifikovala Petra Sagana z pretekov Tour de France za zapríčinenie pádu Brita Marka Cavendisha v záverečnom špurte v cieli štvrtej etapy. Foto: TASR/AP

Vittel 4. júla (TASR) - Slovenská reprezentantka v horskej cyklistike Janka Števková považuje vylúčenie Petra Sagana z tohtoročnej Tour de France za nespravodlivé. Jury ho diskvalifikovala za vrazenie do Brita Marka Cavendisha v záverečnom špurte utorkovej 4. etapy.Podľa slov Števkovej si Sagan držal svoju líniu a nemal v úmysle zhodiť Cavendisha. "Rozhodnutie jury považujem za nespravodlivé a nešťastné. Na základe spomalených záberov si dovolím povedať, že to nebola Petrova chyba. V závere tam síce inštinktívne dal lakeť, no nie s úmyslom spôsobiť Cavendishov pád. Podľa môjho názoru sa Mark o Peťa najskôr oprel, potom sa snažil prekĺznuť popri ňom, no nebol tam dostatočný priestor," povedala pre TASR trojnásobná účastníčka olympijských hier v disciplíne cross country."Je to akt násilia. Ak niekoho zasiahnete lakťom na bicykli v takej rýchlosti, tak je to jednoducho násilný čin," uviedol podľa Washington Post Rolf Aldag, manažér tímu Dimension Data. "Nehody sa v pretekoch stávajú, no toto podľa mňa nebola typická súťažná nehoda. Dúfam, že UCI bude konať v zmysle pravidiel. A ak je povolené, že môžete niekoľko lakťom zhodiť zo sedadla... potom by sme asi mali prepísať pravidlá," uviedol ešte pred zverejnením verdiktu.Roger Hammond, športový riaditeľ tímu Dimension Data, sa k celému incidentu vyjadril na Twitteri: "Zaviní veľký pád 1,5 sekundy pred koncom, lakťom zasiahne iného účastníka do hlavy... to môže rezultovať v jediné rozhodnutie. Dovidenia."Bývalí profesionálni cyklisti a v súčasnosti športoví analytici NBC Sports Christian Vande Velde a Bob Roll sa však Sagana zastali. Podľa nich dvojnásobný majster sveta reagoval v danej chvíli na jazdcov na jeho ľavej strane. "Je ťažké viniť v tejto situácii Petra Sagana. Vyzerá to z tejto perspektívy brutálne, no nemyslím si, že to chcel spraviť Markovi. Nemyslím si, že sa ho snažil zraniť," povedal Vande Velde. Roll s ním súhlasil: "Absolútne. Mark nemal priestor, aby tadiaľ prešiel."Jazdec tímu Bora-Hansgrohe približne 50 m pred cieľom etapy vystrčil lakeť, zasiahol vedľa neho šprintujúceho Cavendisha, ktorý vletel do ochrannej bariéry. Následne cez neho prepadli ďalší jazdci. Sagan sa hneď po finiši išiel Britovi k tímovému autobusu ospravedlniť, ale trestu sa nevyhol. Špurtér stajne Dimension Data skončil s krvavým zranením v nemocnici, pri nepríjemnom páde utrpel zranenie ramena.